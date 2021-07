"Enterprise Young Meeting 2021" martedi 20 luglio allo Stadio Diego Armando Maradona

Le iscrizioni on line scadono alle ore 22,00 del 17 luglio

15 Luglio 2021

Lo Stadio “Diego Armando Maradona” è pronto per la quarta edizione dell’Enterprise Young Meeting 2021. Sul piatto gare di spessore, fissate per il prossimo 20 Luglio, che alzano l’asticella dell’atletica campana, accogliendo atleti d’interesse nazionale provenienti dall’intera penisola.

Nell’azzurro delle otto corsie gareggeranno atleti di tutte le età, dagli esordienti ai seniores, avvalorando l’idea che l’atletica sia un’occasione per incontrarsi e divertirsi, all’insegna della sana e corretta competizione.

Particolare nota gli 800 metri maschili: il doppio giro di pista dedicato alla memoria di Vincenzo Borriello, classe 1944 ed ex primatista regionale sulla distanza con 1’50”8 corso nel ‘68 a Trieste, vedrà in gara alcuni dei più forti e titolati mezzofondisti dell’anno.

Tra le altre gare in programma, da non perdere i 400 metri a ostacoli, i 200 metri, e i 100 metri maschili e femminili (con batterie e finale), nonché il salto triplo maschile e il salto in lungo femminile. L'Enterprise Young, l'Enterprise Sport & Service e la FIDAL Campania non saranno soli: la manifestazione potrà contare anche su alcuni partner che hanno partecipato alla costruzione di gare cui saranno intitolate. La gara dei 100 metri assegneranno il Trofeo Sprinto, mentre il Salto triplo maschile s'intitolerà Trofeo Musto Automobili. La scadenza delle iscrizioni è fissata al prossimo sabato 17 luglio, data in cui sarà perfettamente definito il parterre di questo grande spettacolo sportivo che andrà in scena martedì 20 Luglio pomeriggio al rinnovato Maradona di Napoli.

