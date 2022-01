Domenica ad Avellino CRI e CdS Master di Cross

25 Gennaio 2022

di Campania





Una Chiesa (Santo Spirito) ed un Convento facevano parte della proprietà che comprendeva anche un gioiello rinascimentale come il Palazzo Sanchez de Luna.

Nel Convento si insediò l'ordine degli Agostiniani. Con l'avvento del decennio napoleonico, vi fu la soppressione dei beni religiosi e l'annessione al Capitolo della Cattedrale di Avellino.

Quindi l'antica chiesa di Santo Spirito fu titolata a San Generoso, in ricordo dell'eccidio, scoperto nel 1799 di un eccidio di ben 90 persone, tra cui vecchi e bambini martorizzati perchè cristiani.

Il parco di circa 120 ettari quadrati verrà bonificato in seguito seguendo il percorso del torrente Fenestrelle.

Viene aperto per la prima volta il 24 luglio del 2010, poi in parte abbandonato è stato riaperto il 4 luglio del 2020, come Parco Urbano, ma anche intitolalo ad Antonio Manganelli ex Capo della Polizia. Contiene una cavea, un circolo tennis, un campo di rugby, area parcheggio, area maneggio, un campo da bocce ed una rivendita di prodotti tipicamente irpini.