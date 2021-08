Concluso il raduno Cadetti. Dalla 4 giorni di Ariano indicazioni incoraggianti

Lucia Monaco, Assessore allo Sport del comune irpino: “Felice di avervi ospitato”

31 Agosto 2021

di Campania



Ariano Irpino (AV) – Si è concluso martedì pomeriggio, come previsto dal programma, il raduno collegiale della categoria Cadetti che si è svolto in terra irpina. Una quattro giorni di allenamenti che tornerà sicuramente utile allo staff tecnico composto da Ottone Amore, Elio Cannalonga, Giuseppe Falciano, Cosimo Melchionda, Massimo Santamaria e Agostino Scebi, guidato dal F.T. regionale Giuseppe Ifigenia, per mettere in piedi la rappresentativa campana che disputerà il campionato italiano di categoria 2021 previsto a Parma nel primo week end di ottobre. Al Raduno Tecnico hanno collaborato anche i tecnici Sociali Ilario Capanna (Arca Atletica Aversa), Giuseppe Biello (Caivano Runners), Angelo Garofalo (Atletica Marcianise), che hanno accompagnato ed assistito parte dei circa 40 atleti in rappresentanza delle società Arca Atletica Aversa, Lib.

Amatori Benevento, Caivano Ranners, Enterprise Young, Hinna Annunziatella, Hinna S.Antimo, Ideatletica Aurora, Atletica Marcianise, Montemiletto Team Runners, New Atletica Afragola, Atletica Scafati e Atletica Virgiliano. “Abbiamo voluto riprendere una buona pratica – ha detto con soddisfazione il Presidente del Comitato Regionale Bruno Fabozzi – che tornerà sicuramente utile all’intero movimento campano. Erano ormai tanti anni che non si organizzava un raduno tecnico e questa inversione di tendenza, che ha visto la collaborazione dei tecnici societari, (per il futuro è auspicabile un coinvolgimento ancora più numeroso) ha posto le basi per un dialogo costruttivo tra società e Federazione che deve andare avanti. Deve essere chiaro a tutti che indietro non si torna e per parte nostro lo stiamo dimostrando giorno dopo giorno.

La nostra regione ha un potenziale enorme e per sfruttarlo al meglio c’è bisogno di una collaborazione costruttiva che aiuti a sviluppare un sistema capace di riportare la terza regione d’Italia nel posto che le spetta. Noi ci siamo – conclude Fabozzi - e fa piacere che anche le istituzioni locali collaborino serenamente con la Federazione per lo sviluppo dell’atletica” Al numero uno della Federatletica campana ha fatto eco Lucia Monaco, Assessora allo Sport del Comune di Ariano Irpino, che lunedì mattina ha incontrato lo staff tecnico ed i ragazzi sulla pista “Pietro Mennea”. “Da parte mia e dell’intera amministrazione comunale di Ariano Irpino, della quale vi porto i saluti, vi comunico che siamo stati ben lieti di avervi nostri ospiti - ha spiegato Monaco rivolgendosi ad atleti e tecnici – e ci auguriamo di rivedervi in terra irpina anche in futuro. Noi crediamo nei valori universali dello sport e siamo aperti a nuove collaborazioni anche in un’ottica che possa essere di sostegno alle realtà sportive locali”. Intanto sabato 4 settembre da Avellino, con le gare per Allievi, Assoluti e Master, riprende la seconda parte della stagione agonistica. Si replica anche nel w.e. successivo al “Virgiliano di Napoli” con i Campionati Regionali Cadetti, Allievi, Junior e Promesse.

I.C.