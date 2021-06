CdS Master - Arca Atl.Aversa in finale due volte

16 Giugno 2021

di Campania



Lo dicono le classifiche pubblicate da qualche ora dalla FIDAl centrale dove il club "normanno" è in sesta posizione tra i maschi, vicinissimo alla vetta ed in 19^ posizione tra le donne, comunque tra le 24 ammesse, oltre alle società campioni regionali che accedono di diritto, ma che per la Campania non sarà possibile proprio per la vittoria dell'Arca che blocca altri ingressi. In chiave maschile 11.114 punti per l'Arca Atletica Aversa , sesta, seguono al 33° posto la Vis Nova Salerno (9.393 punti) e quindi 66° posto per l'Atletica Posillipo (7.574 punti). Tra le donne 9.832 punti per l'Arca Aversa (19^) , segue la Vis Nova 31^ con 8.133 punti, quindi al 39° posto l'ATletica Posillipo (6.002 punti).