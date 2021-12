Calendari - Calendari - Calendari

31 Dicembre 2021

di Campania



Stagione 2022 all'insegna della calendarizzazione della manifestazioni FIDAL, più lunga e crediamo sofferta di sempre. Il Consiglio Federale ha stilato una nuova tranche di quello che sembra essere diventato un calendaro infinito,infatti ancora da assegnare talune manifetazioni, ma andiamo con ordine.

Assegnati gli Assoluti su pista a Roma (24-25-26 giugno 2022) con proiezione 2023 e 2024 a La Spezia e Molfetta. A Firenze gli italiani Promesse (U23 , 11 e 12 giugno), gli Allievi vanno a MIlano (17-19 giugno) , mentre a Bressanone tochherà nel 2023.Gli junior andranno a Rieti (8-10 luglio), sempre a Rieti la finale del CdS A -Allievi (24-25 settembre). A Modena i CdS U23 (1-2 ottobre), mentre a Caorle, sempre 1-2 ottobre ci vanno i Cadetti per Criterium .

Per la corsa assegnati a Pisa i tricolori dei 10.000 (1° maggio), a Pisa (la Maratonina il 9 ottobre) a Numana i Master di Maratonina 24 apriel) a Ravenna gli italiani di Maratona (13 novembre).

Reso noto anche il Calendario Nazionale per Maratonine e Maratone. Vediamo che capiterà in Campania :



- MARATONINE : sono 116 in Italia , 7 in regione (6,9%), molte tornano alle date pre-covid, tra parentesi il numero di partecipanti nel 2021)

27 febbraio - Napoli City Half Marathon (---)

3 aprile - Agropoli Half Marathon (474)

4 ottobre - Telesia Half Marathon (1294)

23 ottobre - Napolis Half Marathon (775)

23 ottobre - Salerno , Strasalerno Half Marathon (497)

20 novembre - Caserta - Città di Caserta - Reggia Reggia (1477)

11 dicembre - Eboli Corsa dell'Amicizia (142)



- MARATONA : sono 32 in Italia, in Campania resta solo:

23 ottobre - Neapolis Marathon (244)