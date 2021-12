Campania Felix Cross, è iniziata bene la stagione delle campestri

13 Dicembre 2021

Calvi Risorta - Con la prima edizione del Campania Felix Cross è ufficialmente iniziata, anche in Campania, la stagione delle corse campestri. Organizzata dal Comitato Provinciale FIDAL di Caserta in collaborazione con la ASD Felix Running cara al Presidente Francesco Riccio, la competizione off road si è svolta In una bella cornice di pubblico nonostante vento e temperatura rigida seppur mitigata dal tiepido calore del sole d’inverno. Le gare si sono svolte in perfetto orario sotto la vigile presenza del Gruppo GGG di Caserta. I primi a solcare il prato di via Mele sono stati i sorridenti e festanti bambini delle categorie Esordienti 5/8/10, che, in ben 51, si sono cimentati nelle gare dei 100, 200 e 600 metri. Per loro non era prevista classifica ma sono stati tutti premiati una volta giunti al traguardo. A seguire la gara degli under 14 della categoria Ragazzi/e, che prevedeva un giro intero del percorso per un totale di 1 km.

Tra le Ragazze ha tagliato per prima il traguardo Alessandra Falco (Caivano Runners) con il tempo di 3’29”, seguita da Francesca Stabile (Atletica Aversa), mentre tra i maschietti ha vinto Giuseppe De Matteo, (Atletica Marcianise) con il tempo di 3’18” su Orlando Campopiano (New Atletica Afragola). Doppietta caivanese tra le Cadette con la vittoria di Valeria Giannotti, prima al traguardo dei 2 km con il crono di 7’33” sulla sua compagna di squadra Sabrina Pezzella.

Tra i Cadetti ancora una vittoria per il Campione Regionale di Cross Vincenzo Capanna (Atletica Aversa) che ha concluso i 3 km della prova in 10’14” davanti a Giuseppe Cecere (Caivano Runners).

Nella classifica combinata Ragazzi-Cadetti il gradino più alto del podio se lo aggiudica la Caivano Runners con 468 punti, seguita dall’Arca Atletica Aversa a quota 359 e dall’Atletica Marcianise a 191 punti.

Entusiasmante la gara di 5 km che ha visto protagonisti gli atleti delle categorie Assoluti e Master con la vittoria di Vincenzo Falco (Caivano Runners), primo con il tempo di 16’44”, seguito da Domenico Caracciolo ctg. Promesse (Enterprise Benevento) e Raffaele Mozzillo (Atletica Marcianise). Tra le donne l’ha spuntata Nora Mennillo, prima il traguardo con il crono di 20’55”, seguita da Maria Laura Russo (Marathon Club Stabiae) e Anita Vignola (Atletica Aversa). Premi di categoria: Allievi/e Daniele Marzano (Caivano Runners) e Grazia Fabozzi (Arca Atletica Aversa); Juniores M Petre Petrosanu (Podistica Marcianise); Senior M, Carlo Marigliano (Atletica Marcianise); SF 50 Anna Maria D’Amico (Tifata Runners Caserta), SM35 Lorenzo Ventrone (Felix Running); SM 40 Leonardo Cecere (Podistica Frattese); SM45 Francesco Riccio (Felix Running); SM 50 Italo Cantiello (Tifata Runners); SM55 Salvatore Costa (Atletica Aversa); SM60 Fabrizio Carbone (Atletica Aversa); SM70 Gaetano Magliocca (Felix Running). Nella Classifica per Società, primo posto per l’Atletica Marcianise seguita da Atletica Aversa e Caivano Runners.

