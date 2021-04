BOOM - i 10.000 di Avellino in 8 serie - Pubblicate le nuove norme per i CdS pista 2021

Appuntamento sabato e domenica con i CdS di Corsa al Campo CONI di Avellino - prima partenza alle ore 10.

15 Aprile 2021

Saranno necessarie ben 8 serie dei 10mila metri per assegnare i titoli di Campioni Regionali Individuali 2021 e tirare fuori le prime classifiche per società regionali.Un duro lavoro che vedrà impegnato il nostro mondo, sabato e domenica prossimi,al Campo Coni di Avellino, con ben tre serie nella prima parte della giornata (ore 10, 11 e 12) ed altre cinque serie a partire dall ore 14.40.Una sola serie femminile, anche se comunque per completare il quadro dovranno attendersi le conferme che si chiuderanno stasera alle ore 20.00.Delegati Tecnici saranno due vecchie conoscenze del mezzofondo di casa nostra , Massimo Santamaria e Luigi Pastore, mentre Delegato Organizzativo sarà Vincenzo Esposito il GGG vedrà da cordinatore il gruppo irpino padrone di casa.Nel frattempo sul sito www.fidal.it , pubblicati i nuovi Regolamenti con le variazioni apportate il 13 aprle per i CdS su pista.Insomma gran lavoro per tutti.