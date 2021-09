Atletica al Campo Virgiliano domenica 12/09/2021 C.R.I. Cadetti/Allievi/Juniores/Promesse m/f

Causa allerta meteo 1^ giornata di sabato 11/09/21 gara rinviata, in programma 2^ giornata gara del 12/09/2021

09 Settembre 2021

di Campania



Nel Weekend l’Atletica Regionale ritorna al Campo Virgiliano per i C.R.I.Cadetti/Allievi/Juniores/Promesse m/f

Nei 200m si assegnerà una targa nel ricordo del record mondiale di Pietro Mennea

Napoli - L’Atletica Regionale ritorna al Campo Sportivo Virgiliano con il suo magnifico panorama che in un solo colpo d'occhio infatti, è possibile osservare le isole di Procida, Ischia e Capri, l'isolotto di Nisida, il golfo di Pozzuoli. Sabato e domenica pomeriggio l’impianto di Capo Posillipo ospita le 2 giornate di gara dei C.R.I.Cadetti/Allievi/Juniores/Promesse sia maschili che femminili. Nel weekend 310 atleti gara di 34 società provenienti oltre da tutte le Province della Campania anche da alcune Regioni italiane. Nella lista degli iscritti da sottolineare nei 100m Promesse in partenza Antonio Verruso (Lib.Am.Atl.BN) che vanta un personale di 10”87. Nei 200m si assegnerà al miglior crono una targa nel ricordo del mitico primato del mondo di Pietro Mennea,segnato dal campione barlettano a Città del Messico con il crono di 19”72. Nel settore femminili ai blocchi di partenza tra le Allieve la napoletana Maria Francesca Scarano (Am.Atl. Napoli) impegnata nei 100m e 200m,come anche la salernitana Annamaria Naddeo (Running Club Napoli) alla partenza sia negli 800m che nei 1500m.

Nelle categorie Cadetti/e saranno impegnati circa 130 atleti gara che oltre a contendersi i posti da podio, anche per la rappresentativa campana ai prossimi Campionati italiani in programma a Parma il prossimo 2/3 ottobre. Negli 80m cadetti al via il partenopeo Antonio Gargiulo (Enterprise Young) accreditato con il crono di 9”29 e nei 300m Ferdinando Gitano (Atletica Leggera Portici) accreditato con il crono 38”34 e il posillipino Andrea Saltalamacchia (Atletica Virgiliano) con 38”55. Nei 1000m e 2000m Cadetti in gara il casertano Vincenzo Capanna del team Arca Atletica Aversa e tra le Cadette la stabiese Giulia Giordano (Hinna Annunziatella) impegnata negli 80m e 300m.

Enzo Miceli

Si ricorda di rispettare la normativa anticovid che prevede per Atleti ed Accompagnatori che accederanno al Campo l’esibizione del Green Pass o del tampone effettuato entro le 48 ore precedenti la manifestazione. Si prega di portare l’autocertificazione allegata.Verrà effettuato il controllo della temperatura.



La Direzione Impianti Sportivi del Comune di Napoli ci ha comunicato che la Protezione Civile ha diramato

l'allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di sabato 11 settembre 2021, pertanto la 1^ giornata dei C.R.I. in programma al Campo Virgiliano non si effettuerà, in quanto il Parco Virgiliano è chiuso.



Allegati :

- iscritti

- programma 12/09/2021

- modulistica