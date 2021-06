Arrivano pentatleti dei lanci e multiplisti Cadetti/e

21 Giugno 2021

di Campania



Appuntamente quindi sabato (donne) e domenica (maschi) prossima al Virgiliano, con previsione di un buon numero di atleti da fuori regione.

Proprio il Virgiliano fu la prima sede del "Trofeo Beppe Tosi" per il Pentathon lanci e torna a da "patria" a questo gruppo di specialità che ancora in Italia, eccetto che per i Master ha vita difficile.

Tra le donne vedremo di sicuro la primatista nazionale F50, Patrizia Aletta (Arca Atletica Aversa) che detiene il primato nazionale del pentathlon, ma anche del martello e del martellone. La segue sempre in chiave campana Simona Giorgi (Arca Atletica Aversa). Tra i maschi non si segnalano teste di serie la prova sarà quindi tutta da gustare.

Esathlon per i cadetti e Pentathlon per le Cadette sarà un bel vedere, anche perchè pure in questo caso si tratta di capire cosa + successo in questi mesi lunghi di stop.