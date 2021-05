Allo Stadio di Agropoli ottimi risultati tecnici nella 1^ giornata della manifestazione 15 Maggio 2021



Sugli scudi nei 100m Giovanni Galbieri, sui 400m Andrea Romani e nel Triplo Dariya Derkac





strong>Allo Stadio di Agropoli ottimi risultati tecnici nella 1^ giornata della Manifestazione di interesse Nazionale “ARUOPOLI”

Sugli scudi nei 100m Giovanni Galbieri, sui 400m Andrea Romani e nel Triplo Dariya Derkac

Agropoli.-L’Atletica è ritornata in pista allo Stadio Guariglia di Agropoli con la manifestazione di preminente interesse Nazionale denominata in dialetto cilentano ”ARUOPOLI”riservato alle categorie Allievi-Juniores-Promesse- Seniores maschili e femminili. Nei 100m spicca la vittoria nella finale dell’aviere Giovanni Galbieri(Aeronautica Militare) che conquista il primo posto con il crono di 10”56 precedendo il posillipino Massimiliano Ferraro(Atletica Riccardi Milano) ch segna il tempo di 10”58 e per il terzo posto il casertano Ciro Riccardi(Enterprise Sport & Service) con 10”89. Nel giro di pista(400m) si è imposto il napoletano di Mergellina Andrea Romani(Atletica Riccardi Milano) che con il crono di 49”17 relega al secondo posto Festos Erario(Club Atletico Potenza) con 51”45 ed in terza posizione il partenopeo Marco D’Amico(Atletica Leggera Portici)che segna 51”70. Nel settore assoluto femminili in vetrina la vittoria nel Triplo dell’Azzurra della Nazionale Dariya Derkach(Aeronautica Militare) con la misura di 13,88. Nei 110hs si è imposto il salernitano Giuseppe Filpi(Avis Barletta ) con il crono di 13”91 e nel Giavellotto Juniores Raffaele Lettera(Ideatletica Aurora) con la misura di 60,21. Nel programma della 1^ giornata da segnalare il primo posto nel Disco di Antonio Laudante(Arca Atletica Aversa ) con un lancio di 48,72 e nel Peso della sua compagna di team Giorgia Romano con un getto di 11,04. Per i colori dell’Atletica Agropoli da registrare il primo posto nel Triplo di Matteo Romano(16,64) e nei 100hs Allieve la napoletana Beatrice Avino con il crono di 15”76.

Enzo Miceli