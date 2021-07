Allo Stadio Diego Armando Maradona va in scena la 4^ edizione "Enterprise Young Meeting 2021"

Martedi 20 luglio nello stadio di Fuorigrotta in gara 399 atleti dagli Esordienti ai Seniores

18 Luglio 2021

Allo Stadio Diego Armando Maradona in scena la 4^edizione “Enterprise Young Meeting 2021”

Martedi 20 luglio in gara 399 atleti dagli esordienti ai seniores

Napoli.-Lo Stadio “Diego Armando Maradona” è pronto per martedì 20 luglio per la quarta edizione dell’Enterprise Young Meeting 2021. In scena gare di spessore che alzano l’asticella dell’atletica campana, accogliendo atleti d’interesse nazionale provenienti dall’intera penisola. La manifestazione è organizzata dai teams Enterprise Sport & Service e Enterprise Young, con il supporto della Fidal Campania e il Comune di Napoli.

Sulla pista azzurra delle otto corsie gareggeranno complessivamente 399 atleti di tutte le categorie, dagli seniores agli Esordienti, all’insegna della sana e corretta competizione. Nei 100m assoluti maschili(con batterie e finali) dai blocchi di partenza Luca Antonio Cassano(Atletica Firenze Marathon) accreditato con 10”45, in gara con il posillipino Massimiliano Ferraro(Atletica Riccardi MI) con 10”54 e Nicholas Artuso(Fiamme Gialle) con 10”68. Nei 200m sulla pista dello Stadio di Fuorigrotta in corsia Diego Aldo Pettorossi(Lib. Unicusano Livorno)con 20”95 e il casertano Ciro Riccardi(Enterprise Sport & Service) accreditato con 21”74.

Particolare nota gli 800 metri maschili: il doppio giro di pista dedicato alla memoria di Vincenzo Borriello, classe 1944 ed ex primatista regionale sulla distanza con 1’50”8 corso nel ‘68 a Trieste, vedrà in gara alcuni dei più forti e titolati mezzofondisti dell’anno,ovvero Manuel Di Primio(Atletica Gran Sasso Teramo) accreditato con 1’47”96 e il primatista albanese David Nikolli(Caivano Runners) con 1,48”46. Nel Triplo salterà Simone Biasutti(Trieste Atletica) che vanta un personale di 16,51. Tra le altre gare in programma, da non perdere i 400hs con la presenza di Dante Melis(Amsicora Cagliari) accreditato sulla distanza con il crono di 57”48. Nel settore Assoluti Femminile in gara Carolina Rinnaudo(Atletica Cascina) sui 100m(11”54) e 200m(24”18). Nel salto in lungo femminile in pedana Greta Donato(Fiamme Gialle Simoni) accreditata con 5,81 e la multiatleta Anna Generali(Running Club Napoli) con la misura di 5,54. L’Enterprise Young, l’Enterprise Sport & Service e la FIDAL Campania non saranno soli: la manifestazione potrà contare anche su alcuni partner che hanno partecipato alla costruzione di gare cui saranno intitolate. La gara dei 100 metri assegnerà il Trofeo Sprinto, mentre il Salto triplo maschile assegnerà il Trofeo Musto Automobili. L’Enterprise Young, l’Enterprise Sport & Service e la FIDAL Campania non saranno soli: la manifestazione potrà contare anche su alcuni partner che hanno partecipato alla costruzione di gare cui saranno intitolate. Il programma di martedì 20 luglio prevede la chiusura delle conferme alle ore 15,00 e la prima gara alle ore 16,00 con l’Alto Ragazzi/e ed il Lungo Cadetti/e

ENZO MICELI

