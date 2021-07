Allo Stadio Comunale R. Guariglia di Agropoli "Prove Multiple Estate" del Decathlon/Eptathlon

31 Luglio 2021

di Campania



Allo Stadio Comunale Raffaele Guariglia di Agropoli “Prove Multiple Estate” del Decathlon /Eptathlon

Hanno primeggiato i multiatleti Magliano,Sorrentino,Lorusso,Generali, Sicignano

Napoli.-Il team Atletica Agropoli ha organizzato sulla pista e nelle pedane dell’impianto Raffaele Guariglia di Agropoli le “Prove Multiple Estive”. In via ufficioso, il team Atletica Agropoli e il team Lib. Am.Atl. Leggera BN hanno conseguito la partecipazione al CdS delle Prove Multiple Allievi di Abano Terme del 10 ottobre 2021. Il team del Presidente Angelo Palmieri per Abano Terme ha conseguito anche la partecipazione per le Prove Multiple Allieve.

Nell’impianto agropolese al termine delle 10 prove del Decathlon Assoluti/Promesse maschili il miglior risultato è arrivato dalla PM Cosimo Magliano(Carmax Camaldolese) che ha totalizzato 4051 punti precedendo il PM Luigi Lettieri(Atletica Agropoli) con 3398 e il posillipino Seniores Gabriele Romano(Atletica Virgiliano) che consegue 2671 punti. Nel Decathlon Juniores Maschili si è imposto il pugliese Davide Lorusso(Avis Barletta) che con 6294 punti ha preceduto il salernitano Giuseppe Protopapa(Carmax Camaldolese) con 3462 punti.

Nel Decathlon Allievi in evidenza i multiatleti dell’Atletica Agropoli che ottengono i primi 4 posti in classifica: nell’ordine Giovanni Sorrentino(p.4839); Ruben Del Pezzo(p.4553);Emanuele Gallo(p.4472);Luca Palmieri(p.4239) ed in quinta posizione il sannita Vincenzo Vicerè(Lib. Am.Atletica Leggera BN) con 4203 punti. Nella specialità dell’Eptathlon Femminile in vetrina la vesuviana Anna Generali(Running Club Napoli) che con il punteggio di 4847, sfiora il suo record regionale Assoluto(p.4896). Al secondo e terzo posto si classificano nell’ordine la Promessa Gerardina Spinelli(p.4487) e la seniores Francesca Paolillo(p.3995), entrambe targate Atletica Agropoli. Nell’Eptathlon Allieve ha primeggiato Rosanna Sicignano(Atletica Agropoli) che con 3851 punti ha prevalso sulle compagne di team Annamaria Parisi(p.3584) e Serena D’Avino con 3538 punti. Nei 1500m di contorno ha primeggiato Marco Volpe con il tempo di 4’32”67 e nei 1500m femminili Michela Piermatteo(5’17”41) entrambe del team Atletica Agropoli.

Enzo Miceli

Allegato i risultati P.M.