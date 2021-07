Alle Olimpiadi di Tokyo va in scena la prima giornata di gara dell'Atletica Leggera

Nei 400hs i riflettori puntati sul napoletano Alessandro Sibilio

29 Luglio 2021

di Campania



Alle Olimpiade di Tokyo va in scena la prima giornata dell’Atletica Leggera

Nei 400hs i riflettori puntati sul napoletano Alessandro Sibilio

Alle Olimpiadi di Tokyo è il turno dell’Atletica Leggera, la regina di tutti gli Sport. Nella prima giornata di venerdì 30 luglio, sono 17 gli Azzurri. In gara Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile i primi azzurri a scendere in pedana allo Stadio di Tokio, alle 9.15, le 2.15 italiane, per le qualificazioni del salto in alto.In gara delle batterie dei 3000 siepi: Ala Zoghlami, Ahmed Abdelwahed (alle 2.47) e Osama Zoghlami (3.04) sono distribuiti nelle tre batterie, e per puntare alla finale devono centrare un posto tra i primi tre, o contare sui 6 tempi di ripescaggio. Elena Bellò è invece nell’ultima di sei batterie degli 800 metri, alle 4.05: qui i turni di gara sono tre e la formula per assicurarsi la semifinale è 3+6. Alle 4.20 comincia l’Olimpiade di Giovanni Faloci con le qualificazioni del disco . Nella prima giornata scende in pista anche Alessandro Sibilio nella terza batteria dei 400 ostacoli. Dai blocchi di partenza anche per i 100 metri femminili con Anna Bongiorni e Vittoria Fontana, a partire dalle 5.15. Dalle 12.05 italiane tocca a Dariya Derkach nel triplo , alle 12.26, Nadia Battocletti va a caccia della finale dei 5000 metri . La staffetta 4x400 mista fa il proprio debutto a cinque cerchi. L’Italia è nella seconda delle due batterie (alle 13.12). A chiudere la prima giornata è la finale diretta dei 10.000 metri con Yeman Crippa: appuntamento alle 13.30.

Nella prima giornata i riflettori puntati sul napoletano Alessandro Sibilio che si presenta sulla pista nipponica come vincitore a Tallinn(Estonia)della medaglia d’oro sui 400 metri ostacoli agli Europei Under 23 di atletica leggera, trionfando in maniera perentoria con il favoloso 48”42. Un azzurro non correva così veloce sul giro di pista con barriere addirittura dal 2002. Il 22enne di Posillipo, nell’occasione ha firmato la migliore prestazione italiana di categoria, togliendola al fuoriclasse toscano Fabrizio Mori e migliorando di oltre mezzo secondo il suo precedente primato personale (48.96 agli Assoluti di due settimane fa). Questa prestazione fa ben sperare in vista della sua partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Curriculum di Alessandro Sibilio

È nato a Napoli il 27 aprile 1999, 1.90x80kg

Società: Fiamme Gialle

Allenatore: Gianpaolo Ciappa

Presenze in Nazionale: 3

Dopo aver iniziato con nuoto e basket, è passato all’atletica nel 2009 dedicandosi soprattutto agli ostacoli, sfiorando il podio tricolore da cadetto nel 2014. Agli Studenteschi del 2016 è arrivato un progresso improvviso di quasi due secondi nei 400 piani. In quell’anno ha vinto due titoli agli Europei under 18, sui 400 ostacoli con uno strepitoso recupero finale e nella staffetta mista. Protagonista anche agli Europei under 20 del 2017 di Grosseto dove si è messo al collo l’argento dei 400 ostacoli e l’oro della 4x400 grazie a un’altra prodigiosa rimonta ribattezzata “rettilineo Sibilio”. Nel 2018, dopo un buon avvio di stagione (MPI juniores nei 300hs in 37.21) è stato frenato da un infortunio ma poi è rientrato fino a conquistare il titolo mondiale under 20 con la 4x400 azzurra. Nel 2021 ha ripreso la sua crescita con i personali sui 400 piani (46.13) e soprattutto nei 400 ostacoli, migliorandosi di oltre un secondo correndo in 49.25. Napoletano di Posillipo, si allena principalmente sulla pista del San Paolo/Maradona e qualche volta al Campo Virgiliano. Segue il corso di laurea in ingegneria gestionale dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico, ma ha studiato anche pianoforte. La sorella Sara ha giocato a calcio, capitana del Napoli femminile.

Enzo Miceli