All'inaugurazione della pista di Nocera Inferiore si assegnano i C.R.I. Esordienti/e-Ragazzi/e

14 Ottobre 2021

di Campania



Napoli.-Un fine settimana all’insegna dell’attività regionale giovanile. Sabato pomeriggio e domenica mattina allo Stadio San Francesco di Nocera Inferiore sono in programma le 2 giornate di gara dei Campionati Regionali Individuali delle categorie Esordienti m/f-Ragazzi/e. Sabato 16 ottobre nel corso dei Campionati Regionali Individuali Ragazzi ed Esordienti, sarà inaugurata la nuova pista del Campo Comunale "San Francesco" di Nocera Inferiore. L'impegno dell'Amministrazione Comunale è stato così mantenuto, si dovrà ora provvedere alle necessarie incombenze collegate alla piena efficienza di una struttura che potrebbe essere importante per l'attività regionale. Inutile dire che il Comitato Provinciale FIDAL di Salerno, presieduto da Gabriele De Feo, che vedrà a breve anche l'omologazione del "Vestuti", non può che gioire per questo nuovo primato nell'impiantistica sportiva che rilancia a pieno titolo tutta l'area salernitana. Nella categoria Esordienti/m/f sono iscritti 95 atleti gara.Nel programma tecnico completo gli Esordienti maschili e femminili, sabato pomeriggio si cimenteranno nelle gare dei 50m(partenza in piedi)-600m-alto-lancio del vortex-4x100 e domenica mattina i 50hs(partenza in piedi)Marcia Km 1-lungo(battuta libera in area limitata 1m x1m)-3x800. In gara nella categoria Ragazzi/e iscritti 214 atleti gara e sabato in competizione sui 60m(partenza facoltativa con blocchi)lungo-peso-1000m-4x100. La competizione dei Ragazzi/e riprende domenica mattina con le gare dei 60hs-alto-vortex--marcia Km2-3x800m

Enzo Miceli

