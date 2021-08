Alessandro Sibilio nella finale Olimpica dei 400hs: "E' un sogno, grazie alla mia mental coach"

Nella semifinale Alessandro Sibilio timbra il crono di 47"93

01 Agosto 2021

di Campania



Alessandro Sibilio nei 400hs nella finale Olimpica: "E' un sogno, grazie alla mia mental coach"

Nella semifinale Alessandro Sibilio timbra il crono di 47”93

Nella giornata dei 2 Ori storici dei 100m di Marcell Jacobs e nell’Alto di Gianmarco Tiamberi, anche un strpitoso risultato nella semifinale semifinale dei 400hs . Esaltante Alessandro Sibilio sul giro di pista dei 10 ostacoli. Il napoletano di Posillipo si supera, ancora una volta, e corre una meravigliosa semifinale dei 400hs nell'occasione più importante della vita. E soprattutto, entrando nella finale olimpica dei 400hs, specialità gloriosa per i nostri colori, 21 anni dopo il Fabrizio Mori di Sydney 2000 (il livornese fu settimo, un anno dopo aver vinto il mondiale a Siviglia).Sibilio parte in 4 ^ corsia, ritmica perfetta, classe ma anche cuore, con un rettilineo finale alla Sibilio, come piace dire a chi gli vuole bene. Ne viene fuori un 47”93 stellare, seconda prestazione italiana di sempre, a meno di quattro decimi dal record italiano dell'icona Fabrizio Mori (47”54).All’Arrivo bellissima la prova dell'italiano.

Il brasiliano Dos Santos ed il qatarino Samba scappano via, come da copione; gli vanno dietro tutti, salvo Sibilio, che segue il suo spartito, fatto di cadenze regolari e calcoli matematici. All'attacco del rettilineo è sesto, ma è lì che la strategia comincia a pagare. Gli altri calano, ed Alessandro innesta il turbo, infilandoli tra le ultime due barriere e i 40 metri finali. All’arrivo Dos Santos fa 47”31 e centra il record sudamericano, Samba lo stagionale a 47”47, Sibilio è terzo in 47”93. Al termine delle semifinali Il suo è il sesto tempo assoluto, nella lista guidata dal norvegese Karsten Warholm (47”30). Alessandro Sibilio nell’attesa del risultato finale, visibilmente emozionato commenta ai microfoni della Rai( Elisabetta Caporale) la sua grande prova.” Sono stati i 10 minuti più lunghi della mia vita, sono quasi in lacrime, non piango solo perché sono qui all’intervista. Voglio ringraziare tutti che mi hanno supportati, in speciale modo la mia mental coach, ieri non volevo correre, ero sconfortassimo e mi ha dato una grossa mano. Ho avuto un inizio difficile, poi sono andato in progressione e non pensavo di essere tra i migliori. L’ho sognato tante volte la finale olimpica". Appuntamento notturno per la finale dei 400hs con Alessandro Sibilio: le 5.20(ora italiano) del mattino di martedì 3 agosto .

Enzo Miceli