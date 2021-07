Alessandro Sibilio è Campione d'Europa U23

Il napoletano stampa un incoraggiante 48"42 nei 400h

10 Luglio 2021

di Campania



Tallin (Estonia) - É napoletana la prima medaglia d'oro azzurra dei Campionati Europei under 23 di Atletica Leggera. Alessandro Sibilio vola sugli ostacoli del giro di pista e con 48"42, nuovo Personal Best, si laurea Campione d'Europa. "Oggi é un bel giorno per tutta l'atletica campana - ha detto Bruno Fabozzi, Presidente del Comitato Regionale FIDAL- perché Sibilio è un esempio virtuoso per tutti i giovani che praticano il nostro sport. Aggiungo che si tratta di un'ottima prestazione, è il secondo italiano di sempre, che lascia ben sperare in vista dei Giochi olimpici di Tokio. Giungano ad Alessandro le più fervide congratulazioni per il magnifico risultato ottenuto oggi."Ilario Capanna