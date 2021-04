Al Cus Napoli sabato Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale della Fidal Napoli per il quadriennio 2021/2024

20 Aprile 2021

Napoli - Nella mattinata di sabato 24 aprile si completeranno le Assemblee Elettive Provinciali con il Comitato Provinciale della Fidal Napoli.L'Assemblea, indetta dal Presidente uscente Prof Corrado Grasso è in programma presso la sede del Cus Napoli sita in Via Campegna 267 - ore 9,00 prima convocazione (con la presenza di almeno il 50% dei rappresentanti aventi diritto al voto) - ore 10 in seconda convocazione (con la presenza di almeno il 30% dei rappresentanti aventi diritto al voto).

La Commissione Verifica Poteri sarà composta dai Sigg.ri Amoroso Giuseppina, Corrado Giuseppe, Intravaja Alfonso, Siciliano Rossana.

Nel ruolo di Presidente Provinciale unico candidato è il Sig. Esposito Vincenzo e saranno cinque gli eletti degli otto per il ruolo di Consiglieri a nome dei Sig. Miceli Vincenzo, Boatta Pietro, Laurenza Sabatino, Esposito Chiara, Tomaiuolo Salvatore,Vecchione Salvatore, Cangiano Marco Brian, Forino Salvatore che con la documentazione pervenuta hanno i requisiti richiesti.

Enzo Miceli