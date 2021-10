Al Campo Virgiliano la 2^ fase del CdS Cadetti/e + gare di contorno assoluti m/f ed il Trofeo Provinciale Ragazzi/e

07 Ottobre 2021

Napoli.-Nel pomeriggio di sabato 9 ottobre l’atletica giovanile ritorna al Campo Sportivo Virgiliano con la 2^ fase del CdS Cadetti/e e le gare di contorno dei 100m/800m assoluti m/f. Nella seconda giornata di gara di domenica mattina il CdS Cadetti/e ed il Tetrathlon del Trofeo delle Province Ragazzi/e. In gara nel CdS cadetti/e 143 atleti gara(CI /87/CE/56). Nelle gare di contorno Assoluti M/F dei 100m/800m iscritti 44 atleti tra cui nei 100m spicca la presenza di Antonio Verruso(Lib. Am.Benevento) accreditato di 10”97 ed Ugo Assanti(Arca Atl.Aversa) con 11”04 e tra gli 800m Carmine Luce del team Isaura. Nella categoria Cadetti in gara la presenza della Medaglia di Bronzo e record regionale di categoria dei recenti tricolori di Parma, Francesco Baia(New Atletica Afragola) con 54,75. Tra i Cadetti da segnalare negli 80m Leone Fusco(Montemiletto) con 9”4; nei 300m Andrea Saltalamacchia(Atletica Virgiliano) con 38”55;nei 1000m e 2000m Vincenzo Capanna(Arca Atl. Aversa) rispettivamente con il tempo di 2’49”15 e di 6’20”98; nei 100hs Marco Cavallaro(Atl. Scafati); nei 300hs Pio Rolando Mele(Ideatletica);nei 5000m di Marcia Salvatore Campanile(Hinna S.Antimo) e nel Peso Andrea Masucci dell’Ideatletica. Nella categoria Cadette su tutte si avrà la presenza della campionessa Italiana di Giavellotto Malinka Wojcikoscki(Ideatletica)accreditata con un lancio di 44,51. .Ancora tra le Cadette nel Disco e Peso in pedana la giovane sannita Chiara Saccomanno(Lib. Am.Benevento) ed in corsia Giulia Giordano(Hinna nnunziatella ) impegnata negli 80m e 300m; nei 300hs Milena Maffettone e nei 1000m Alicya Maria Trotta,entrambe dell’Ideatletica e nei 2000m Valeria Giannotti del Caivano Ranners. Nella seconda giornata di gara di domenica mattina in programma anche Il Trofeo delle Province Ragazzi/e con il programma tecnico: Tetrathlon-“A”:60m+Lungo+peso+600m e nel Tetrathlon “B” 60hs+Alto+vortex+600m. Nella 1^ giornata alle 15,30 il ritrovo giuria e concorrenti ed inizio gare alle 16,15 con il Martello Cadette ed Asta Cadetti. La seconda giornata di domenica mattina il ritrovo giuria e concorrenti alle ore 8,30 ed inizio gare alle 9,00 con i 60hs Tetrathlon “B” ed asta cadette e martello cadetti.

Enzo Miceli

Allegato gli iscritti e programma