23 Maggio 2021

Al Campo CONI di Avellino nella Manifestazione di Interesse Nazionale protagonisti gli atleti master

In luce Patrizia Aletta,Antonello Barretta, Ciro D’Angelo,Pietro Maglione

Avellino.-La prima giornata della Manifestazione di Interesse Nazionale è iniziata con un’ora di ritardo causa il contrattempo dovuto all’atterraggio sul prato dell’elicottero che ha trasportato un paziente incidentato in moto da consegnare all’ambulanza per il trasporto in ospedale. Nella prima giornata di gara protagonisti gli atleti master. In luce ancora la lanciatrice SM 50 Patrizia Aletta(Arca Atletica Aversa) che si è imposta nel Martello con l’attrezzo a 44,55 e nel Peso con un getto di 10,41. Nei 1500M netta l’affermazione di Antonello Barretta SM50 (Vis Nova) con il tempo di 4’23”40. Nella gara del Giavellotto in luce il “Profeta” Ciro D’Angelo SM 65(Arca Atletica Aversa)con un lancio di 35,91. Nel Disco SM45 si è affermato Pietro Maglione (New Atletica Afragola) con un lancio di 32,03; nell’Alto SM45 Cesare Utile(Vis Nova) con l’asticella posta a 1,51 e nella 4x100 maschile e femminile doppio primo posto del team dell’Arca Atletica Aversa rispettivamente con il crono di 49”10 e 58”00. Nel programma tecnico in gara anche le categorie Allievi/Junior. Nella gara dei 100m è sfrecciato per primo lo Juniores Antonio Verruso(Lib.Am.Atl.

LeggeraBN) con il crono di 11”08 e nei 400 lo Juniores Marco D’Amico(Atletica Leggera Portici)con Il tempo di 50”93. Nel Giavelloto Juniores ottimo il primo posto conseguito da Raffaele Lettera(Ideatletica Aurora) con un tiro di 60,11. Nei 100m Junior femminili netta affermazione della salernitana Simona Senatore(Atletica Agropoli) con il crono di 12”57 e nei 1500m Annamaria Naddeo(Running Club Napoli) con 5’02”73. Nel Lungo Juniores ha primeggiato Claudia Tramaglino(Cus Napoli) con un balzo di 5,13; nel Triplo Alessandro Cerullo(Enterprise Sport & Service) con la misura di 12,87 e nella Marcia 5000m la posillipina Eleonora Massa(Atletica Agropoli) con il tempo di 28’56”05. Nella categoria Allievi da segnalare il doppio primo posto di Ruben Del Pezzo(Atletica Agropoli) nei 100hs(15”82) e nell’Alto con 1,80. Nel Triplo Allievi primo posto del napoletano Manuele Pagliano(Enterprise Sport & Service) con la misura di 13,60. Ancora tra gli Allievi nei 2000siepi ha primeggiato Marco Volpe(Atletica Agropoli) con il tempo di 6’56”42. Nella categoria Allieve da segnalare il doppio primo posto di Beatrice Avino(Atletica Agropoli) nei 100hs(16”01) e nel Lungo con un balzo di 5,10. Nel giro di pista(400m) Allieve si è imposta Maria Elisabetta De Rosa(Ideatletica Aurora)con 59”61.

Enzo Miceli

