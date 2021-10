Ai C.I.Cadetti/e sugli scudi Malinka Wojcikoscki con l'Oro nel Giavellotto con un lancio di 44,50

Medaglie di Bronzo per Francesco Baia nel Martello e nei 300mdi Antonio Gargiulo

03 Ottobre 2021

di Campania



Ai Tricolori Cadetti/e sugli scudi Malinka Wojcikoski che timbra l'Oro nel Giavellotto con 44,50

Medaglia di Bronzo per Francesco Baia nel Martello ed Antonio Gargiulo nei 300m

Napoli.-Un weekend di Atletica Nazionale giovanile allo Stadio Comunale Lauro Grosso di Parma con i Campionati Italiani individuali e per Regioni Cadetti/e.Una rassegna nazionale dei Campionati Italiani individuali e per Regioni Cadetti, con in campo i migliori Under 16 provenienti da tutte le 21 Regioni Italiane. Tra i 36 Titoli Italiani assegnati, in copertina per i colori campani la giavellottista Malinka Wojcikoski(ideatletica Aurora)che sulla pedana parmense con il lancio di 44,50 ha conseguita il Titolo Italiano Cadette. Il 15enne lanciatrice salernitana, allenato dallo specialista Elio Cannalonga, al sesto lancio di gara ha timbrato la misura di 44,50 che gli è servito per indossare la Maglia di Campione Italiana con la Medaglia d'Oro. Nella gara del Martello è salito sul terzo gradino con la Medaglia di Bronzo Francesco Baia(New Atletica Afragola)che nel terzo lancio di gara fissa l’attrezzo a 54,75 con il nuovo record regionale di categoria(precedente Giovanni Mondanaro-Atletica Aversa 54,68-Portici 20/09/1992). Anche nella gara dei 300m Cadetti in vetrina il napoletano Antonio Gargiulo(Enterprise Young), allenato dal tecnico Marcello Mangione, nella finale conquista il terzo posto conquistando la medaglia di Bronzo con il crono di 36”74.

&n

bsp;Ai Tricolori Italiani Cadetti/e la rappresentativa campana era guidata dal Capo Rappresentativa, il Fiduciario Tecnico Regionale Giuseppe Ifigenia, dal Consigliere Regionale Carmine Paone, dal Fiduciario Tecnico del settore giovanile Marcello Mangione e dai tecnici Giuseppe Biello,Elio Cannalonga,Cosimo Melchionda,Annamaria Vanacore. Per la cronaca la Rappresentativa del Lazio si è aggiudicata la vittoria tra i Cadetti(p.301 ) e la rappresentativa del Veneto si è imposta tra i Cadetti(p.306). Nella Classifica della Combinata la Rappresentativa della Lombardia ha conseguito 581,5 punti.

Enzo Miceli

allegato gli altri risultati della rappresentativa campana

CADETTI: 300hs: 2^Finale-6°)Pio Mele(Ideatletica)43”44; Marcia 5000m: 9°) Salvatore Campanile(Hinna S.Antimo)27’53”16; Peso: 13°) Andrea Masucci(Ideatletica)11,19; 1000m: 13°) Vincenzo Capanna(Arca Atletica Aversa)2’49”86; Prove Multiple: 13°)Marco Cavallaro(Atletica Scafati)p.3065; Triplo: 15°) Simone Sposato(Cus Napoli) 11,05; Giavellotto: 15°)Giorgio Colella(Budokan Portici)35,30; 80m:15°)Leone Fusco(Montemiletto)9”85; 1200siepi:16°)Massimo Cantalupo(Atletica Agropoli)3’43”95; Alto: 16°)Giuseppe Forte(Ideatletica) 1,50; 100hs: 16°)Michelangelo Mancini(Lib. Am.Benevento)16”03; Lungo: 17°)MassimoFerorelli(Enterprise Young)4,99: 2000m:18°)Giuseppe Cecere(Caivano Runners) 6’30”52; (4x100 cadetti squalificato per cambio fuori zona)

CADETTE: 300m:2^ Finale-2°) Giulia Giordano(Hinna Annunziatella)42”36; 300hs: 2^Finale -7°) Milena Maffettone(Ideatletica)51”74; Peso: 5°) Chiara Saccomanno(Lib. Am. Benevento)10,79; Marcia 3000m: 6°)Laura Carola(Lib. SS. Salvatore)15’35”39; Prove Multiple: 9°)Naike Cavallo(Ideatletica) p.3253; Martello:10°)Maria Tersa Di Palma(Ideatletica)33,59; 2000m: 14°)Valeria Giannotti(Caivano Runners)7’16”00; Disco: 15°) Francesca Truono(Ideatletica)19,68; 4x100: 15°) Salvati-Maffettone-DiBiasi-Giordano-52”85; 1000m:16°)Alycia Trotta(Ideatletica)3’14”81;1200siepi: 16°)Licia Santonicola(Ideatletica) 4’33”66; Triplo: 17°) Ludovica D’Apice(Enterprise Young)9,15; 80hs: 17°) Chiara Salvati(Ideatletica)18”20; Alto: 18°) Velia Di Biasi(Atletica Agropoli) 1,30; Lungo: 20°) Giovanna Mosca(Atletica Scafati) 4,25

(e.m.)