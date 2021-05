Agli assoluti anche i Paralimpici

27 Maggio 2021

di Campania



L'impegno è quello reciproco di creare quanto più è possibile occasioni di integrazione e crescita sinergica, in tutti gli ambiti ed in modo particolare con particolare attenzione agli aspetti di promozione e diffusione dell'atletica leggera. I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento presso le proprie federazioni senza alcun onere. L'impegno FIDAL è pure quello di inserimento nel Sistema SIGMA dei risultati in modo tale da renderli omologati a tutti gli effetti. Tali atleti non dovranno pagare tasse di iscdrizioni alle gare. Le parti si impegnano altresì ad una formazione specifica del GGG.(piesse)