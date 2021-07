A Sparanise i Campionati Regionali di corsa su strada categorie Eso10, Ragazzi, Cadetti e Allievi

Trofeo San Vitaliano per i Master e Coppa Città di Sparanise per Juniores, Promesse e Senior

12 Luglio 2021

di Campania



Sparanise (CE) – Si terrà domenica 18 luglio a Sparanise, in provincia di Caserta, il Campionato Regionale, (e Provinciale per gli atleti della provincia di Caserta) di corsa su strada organizzato dal Comitato Regionale Campania, dal Comitato Provinciale di Caserta della FIDAL in collaborazione con l’ASD Felix Running e con il patrocinio della città di Sparanise. I titoli in palio riguardano le categorie Esordienti 10, che si cimenteranno sulla distanza di 500 metri, Ragazzi 1000 metri, Cadetti 2000 metri, e Allievi 4000 metri. Le gare si svolgeranno lungo il circuito di viale Medaglia d’oro, nei pressi del palazzetto dello sport, che misura complessivamente 2 km, ed avranno inizio a partire dalle ore 18,30. Spazio anche alle categorie Juniores, Promesse, Senior e Master che si sfideranno nell’ambito del III Trofeo San Vitaliano e della Prima Coppa Città di Sparanise. Sono previsti più di 200 atleti in rappresentanza dell’Intera regione Campania oltre ad iscritti provenienti da Lazio, Molise e Abruzzo. Le iscrizioni sul portale della Federazione Italiana di Atletica Leggera scadranno alla mezzanotte di giovedì 15 luglio.