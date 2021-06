A San Marcellino buona la prima per il ritorno in pista dell’atletica casertana

Numeri convincenti per la 1a giornata del Trofeo Nazionale delle Province ctg Ragazzi

13 Giugno 2021

San Marcellino (CE) – Dopo un lungo periodo di stop forzato, l’atletica leggera registra finalmente il suo ritorno in pista anche in provincia di Caserta. In una infuocata domenica mattina, sull’anelo di San Marcellino si è tenuta una manifestazione promossa e organizzata dalla FIDAL Caserta dedicata alle categorie Esordienti, Cadetti e Ragazzi, per quest’ultima valevole anche come prima prova del Trofeo Nazionale delle Province.

Più che buona la prima, considerato il numero di partecipanti tesserati FIDAL iscritti alle gare, ai quali si sono aggiunti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Diana” di Casal di Principe, ben 29 atleti egregiamente guidati dall’instancabile Professore Nando Di Benedetto, per un totale di 263 conferme. Numeri che fanno la gioia del neo Presidente Provinciale Angelo Garofalo, deus ex machina della manifestazione, e del Presidente Regionale Bruno Fabozzi, “padrone di casa”, presente a bordo pista, con il segretario regionale dott. Vittorio Savino.

Un numero che la dice lunga sulla voglia di correre, saltare e lanciare che c’è su tutto il territorio casertano, nonostante la pressoché totale mancanza di strutture dedicate all’atletica leggera. Tuttavia, è opportuno sottolineare che dopo aver toccato il fondo, sul versante impianti qualcosa inizia a muoversi. La pista di Casal di Principe è stata ristrutturata e presto altri lavori analoghi interesseranno anche gli impianti di San Marcellino e Villa Literno.

Ci sono poi il progetto di Sparanise, dove è prevista la costruzione di un impianto ad 8 corsie omologabile anche per le gare internazionali giunto ormai in dirittura di arrivo, e quello di Aversa, per il quale, essendoci già la copertura finanziaria, dopo diversi decenni, rimane solo la volontà politica di realizzarlo. Tornando alla manifestazione, entusiasmante il ritorno in campo degli atleti in erba delle categorie Esordienti 5, 8 e 10, fermi ai box a causa della pandemia ma tanto desiderosi di divertirsi sulla pista di San Marcellino che è stata di recente oggetto di notevoli lavori di miglioramento.

Sotto l’occhio attento e vigile del Gruppo Giudici Gara di Caserta, guidato da Felice Toscano, di Carmine Gambino delegato tecnico GGG per la manifestazione e di Luigi Conte, operatore SIGMA, gli atleti con rinnovato entusiasmo, si sono dati battaglia con tutte le forze disponibili. Questi i risultati. Nei 60metri Esordienti F10 e negli 80 F10 tagliano per primi il traguardo Flora D’Onofrio 10”4 e Cristiano Mancini entrambi della New Atletica Afragola, con il tempo di 9”9.

Nel salto in alto E F 10 vince Alessia Zhivkova, Arca Atletica Aversa, con 1 metro e 10 cm. Nel vortex Esordienti M10 lo lancia più lontano di tutti Cristiano Mancini della New Atletica Afragola, che arriva a 23 metri e 18 centimetri. Altrettanto fa, nella categoria Femminile, la compagna di squadra Ilaria Laezza che fa registrare 15 metri e 45. Nei 60 piani categoria Ragazzi, il più veloce è Giuseppe Caterino, Atletica Marcianise, con 8”4, mentre la più veloce della stessa categoria è la compagna si squadra Claudia Di Fuccia, che ferma il cronometro a 9”3.

Doppietta marcianisana anche nei 1000 metri della categoria Ragazzi con la vittoria di Ambra Armanno 4’34”5 su Maria Bianco (Mondragone in Corsa) 4’46”8 e di Giuseppe Di Matteo con 3’39”7 sul compagno di squadra Emanuele Palma 4’22”. Lo stesso Di Matteo salta più in alto di tutti nella categoria Ragazzi e fa registrare 1 metro e 30 centimetri, mentre tra le ragazze vince Maria Mastroianni, dell’Arca Atletica Aversa, con 1 metro e 20 cm. Nel vortex Ragazze, primo posto per Dalila Di Palo, New Atletica Afragola, con 19,87 metri. Nella categoria Ragazzi vince Alessandro Ottavio, Arca Atletica Aversa con la bella misura di 34 metri e 73 centimetri.

Nella categoria Cadetti, altra doppietta targata Atletica Marcianise con Maria Chiara Di Fuccia che ferma il cronometro a 11”7 e precede Federica Tartaglia, Mondragone, in Corsa con 12”5, e con Antonio De Matteo con 10”1, che supera di poco Domenico Abatiello, Arca Atletica Aversa, fermo a 10”2. Nei 1000 metri Cadette con un crono di 3’44”8, vince Francesca Garofalo, Atletica Marcianise. Sui 5 giri di pista taglia per prima il traguardo Maria Grazia Zacchia, che fa il Season Best e ferma il cronometro a 7’56”2. Al maschile, vittoria per Francesco Capogrosso che con 6’52”1 che prevale sul compagno di squadra Giuseppe Cecere 6’55”5 e Pietro Chirico, Arca Atletica Aversa, con 8’07”3.

Doppia vittoria per l’Arca Atletica Aversa che con il mezzofondista Vincenzo Capanna, nella categoria Cadetti si aggiudica le gare dei 300 piani con 42”4, su Cristian Biello, Caivano Runners, 44”0, e del salto in alto con 1 metro e 45 centimetri sul compagno di squadra Carmelo Biamonte fermo a 1,40 cm. Vittoria aversana anche nell’alto femminile con Maria Giovanna Diana, 1 metro e 20 centimetri, su Francesca Garofalo, stessa misura ma con un nullo in più nella progressione. Nei 300 Cadetti la spunta Federica Tartaglia, Mondragone in Corsa, che vince con 51”3.

