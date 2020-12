Cambio di società per Gianmarco Tamberi

Il primatista italiano del salto in alto entrerà nell’ATL-Etica San Vendemiano

22 Dicembre 2020

Cambio di club per Gianmarco Tamberi. Il campione europeo indoor e primatista italiano del salto in alto ha annunciato che indosserà la maglia della società ATL-Etica San Vendemiano (Treviso). Il 28enne marchigiano, che quest’anno ha saltato 2,31 indoor e 2,30 all’aperto, negli ultimi mesi della stagione è stato tesserato con l’Atletica Vomano dopo una lunga militanza nelle Fiamme Gialle. Tamberi ha spiegato che questa novità rientra in un percorso agonistico e sociale legato anche all’ente di promozione AICS (sezione Veneto), e che parteciperà al bando di concorso per l’ingresso nelle Fiamme Oro. “Il progetto di ATL-Etica asseconda un mio intento - ha detto “Gimbo” - promuovere i valori AICS, che sono i valori sani dello sport, con un tono di voce entusiasta, vicino alla soglia di attenzione degli adolescenti che hanno molte sollecitazioni, eppure devono capire che la scuola e lo sport creano le condizioni per essere cittadini migliori”. Negli ultimi giorni, l’azzurro campione del mondo indoor del 2016 si è allenato al centro di preparazione olimpica di Formia, in vista della stagione 2021 e in particolare dei Giochi olimpici di Tokyo.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it