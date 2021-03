Molè nel gruppo tecnico della marcia

La Commissione Tecnica Nazionale del Gruppo Giudici Gare, nella sua prima riunione del 24 marzo us, ha ratificato la composizione dei nuovi Gruppi di Lavoro e dei Referenti degli incarichi, per il biennio 2021-2022. Il catanzarese Giovanni Molè, giudice di gara nazionale nonchè negli albi nazionali di marcia è stato inserito a componente del Gruppo Tecnico di Lavoro della marcia del GGG nazionale per prossimo biennio.

Molè ha fatto parte nel biennio 2017-2018 e poi riconfermato per il biennio 2019-2020 del gruppo tecnologico occupandosi di una serie di progetti informatici che hanno avuto luce durante il quadriennio passato.

Oggi invece Molè è stato inserito nel gruppo di lavoro della marcia unitamente ai colleghi Pizzi Letteria (Sicilia), Babolin Alessandro (Lazio), Mariella Giancaspro (Puglia) con il supporto del giudice internazionale EA Baleani Mara del Veneto.

L’ottimo lavoro svolto da Giovanni Molè nelle giurie di marcia nelle quali è stato convocato il più delle volte come Giudice Capo, durante questi ultimi tre anni, ha fatto sì che il FN Pierluigi Dei, lo ha chiamato a far parte di questo gruppo specifico.

Giovanni approda all’atletica nel 1994 come atleta, poi nel 2002 avviene il rimo tesseramento al gruppo giudici gare provinciale di Catanzaro e nel 2009, con il Progetto Giovani acquisisce la qualifica di Ufficiale di Gara Regionale, distinguendosi per le sue ottime doti di disciplina e precisione. Si specializza nella marcia e nel 2011 diventa giudice di marcia regionale. Nel 2014 dopo il corso nazionale entra negli albi operativi dei giudici nazionali. Iniziano ad arrivare le prime convocazioni ad importanti manifestazioni di atletica che gli permettono di acquisire ulteriore esperienza, di incrementare il suo bagaglio di formazione e di mettersi in luce. Nel 2016 partecipa al corso nazionale di specializzazione della marcia ed anche per questo, dopo un anno di studio, seminari, gare ed esami, supera brillantemente la prova finale e dal 2017 è a tutti gli effetti negli albi operativi nazionali dei giudici di marcia. Inoltre Molè infine è inserito negli albi nazionali di giudice cronometrista, per la rilevazione dei tempi con cronometraggio elettronico.

La sua passione per questa disciplina, la sua umiltà e semplicità, abbinata alla voglia di imparare e far bene lo hanno portato a raggiungere questo traguardo, di cui i colleghi del GGG provinciale e regionale, unitamente ai componenti della Fidal Calabria e Fidal Provinciali, ne vanno fieri per questi meritati riconoscimenti sportivi che portano in alto anche il nome del GGG calabrese, e gli augurano un buon lavoro per questa nuova avventura!



26 Marzo 2021