Il Trail di Serragiumenta a Marco Barbuscio

Assegnati ad Altomonte (CS) i titoli regionali di corsa in montagna

16 Giugno 2021

Sono stati assegnati domenica 13 giugno ad Altomonte (CS) i titoli regionali individuali e di società assoluti/master di corsa in montagna. L’edizione 2021 del Trail running di Serragiumenta, organizzata dall’Asd Corricastrovillari, ha impegnato intensamente i 112 finisher suddivisi in base alla categoria d’appartenenza sui percorsi da 9 e 14 chilometri come da regolamento e tracciati all’interno dell’incantevole location dell’omonima tenuta. Il 29enne e veterano della specialità Marco Barbuscio (Marathon CS) si è aggiudicato l’ardita contesa podistica con il tempo di 56’24’’, anticipando di 34 secondi l’antagonista di giornata Antonio Maggisano dell’Atletica Libertas Lamezia, vincitore della categoria SM35. Al terzo gradino del podio, con il crono di 58’55’’, è salito Antonio Amodeo (Marathon CS).

Sul medesimo tratto, prima donna all’arrivo la senior Valentina Maiolino (Marathon CS). La distanza più corta in programma, riservata agli over 60 maschili e a tutte le categorie master femminili, ha proclamato leader SM70 Angelo Sorcale della Cosenza K42, giunto primo allo sprint davanti al lucano Domenico Viceconte tesserato Atletica Correrepollino e a Raffaele Lagani (Corricastrovillari) 1° SM65. Tra le donne si è imposta su tutte Faustina Bianco (Dojo Judo Running), vincitrice del titolo SF55. I restanti scettri di categoria sono andati a: SM40 Massimo Conforti (Marathon CS); SM45 Michelangelo Spingola (Corricastrovillari); SM50 Rocco Migliorino (Poliporto Soverato); SM55 Massimo Ragusa (Cosenza K42); SM60 Pasqualino Perticaro (Corricastrovillari); SF35 Francesca Salerno Scopocasa (Corricastrovillari); SF40 Olivia Magdalena Chorzepa (Team Basile); SF50 Antonia Tarantino (Libertas Lamezia); SF55 Graziella De Stefano (Violetta Club). La Corricastrovillari si è aggiudicata entrambi i titoli in palio di società maschile e femminile.