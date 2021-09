Giovani calabresi protagonisti al Memorial Musacchio

Bronzo per Caccamo e Saccà su getto del peso e 2000 metri

26 Settembre 2021

Due medaglie di bronzo e cinque migliori prestazioni personali per i cadetti calabresi di scena al classico Memorial “Musacchio”, manifestazione in pista disputatasi ad Isernia sabato 18 settembre u.s., con la partecipazione delle rappresentative di Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Umbria, Marche, Molise. Consueta atmosfera di festa e tanti giovani di qualità capaci di impreziosire con le loro performance un meeting dagli spunti tecnici sempre interessanti. Compagine calabrese a ranghi ridotti con ben sette dei quattordici convocati nati nel 2007, al primo anno di categoria, sospinti da grande entusiasmo e con grinta da vendere, ad iniziare dal bronzo conquistato nel getto del peso da Marco Caccamo (Atletica Olympus) con 15,71m, alle spalle dell’umbro Mattia Pasquetti (16,52m) e del marchigiano Marco Nardocci (16,45m). Stesso destino per Mattia Saccà (Atletica Gioia Tauro), terzo nei 2000m in 6’29”64, dietro al marchigiano Luciano Carallo (6’13”97) e al pugliese Pasquale Albanese (6’13”97). Nei 300m uomini finisce ai piedi del podio Simone Siciliano (Cosenza K42) ottenendo la sua miglior prestazione in 38”41, come Daniele Gentile (Atletica Barbas), quarto nei 300m hs in 44”40. Si migliorano nettamente Sara Salerno e Nina Mirabelli (entrambe tesserate Cosenza K42), rispettivamente nei 1000m con 3’12”96 e nel lungo con la misura di 4,83m. Nuovo pb per Giuseppe Pio Ferro (Atletica Gioia Tauro) nei 1200m siepi con 3’51”35. Buone prove negli 80m per Bryan Filippo (Cosenza K42) in 10”14, il compagno di team Luigi Conforti nei 1000m in 3’01”41, Margherita Borrello (Atletica Olympus), 47”42 nei 300m, Chiara Verdelli (Atletica Barbas), 55”38 nei 300m hs, Filippo Beatino (Atletica Brothers), 1,40m nel salto in alto, Aurora Melissari (Atletica Minniti), 8,29m nel salto triplo e Sebastiano Zuccalà (Atletica Barbas), non al meglio per via di un fastidioso infortunio, capace di chiudere comunque i 100m hs in 17”54. Staffette 4x100 maschile e femminile entrambe al sesto posto, con gli uomini (Filippo, Siciliano, Gentile, Caccamo) al traguardo in 48”93 e le donne (Melissari, Borrello, Verdelli, Mirabelli) in 57”18. Nella classifica combinata a squadre dedicata al 44° Memorial “Musacchio”, dominata dalla rappresentativa della Puglia (202 pt), davanti a Marche (185 pt) e Abruzzo (166 pt), la Calabria è settima con 55 punti.