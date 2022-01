Da Reggio , Napoli e Ugento, bone nove per l’atletica calabrese

18 Gennaio 2022

Fine settimana ricco di risultati per i nostri tesserati impegnati, al campo scuola di Reggio Calabria, per la prima prova del Campionato invernale lanci, per All./Jun./Ass. e Trofeo per Cad./Master. Alla manifestazione in gara anche le categorie giovanili. Nonostante il forte vento le prestazioni hanno fatto registrare risultati incoraggianti per il prosieguo di stagione. Buona la presenza di provenienti dalle regioni vicine. Il romano Isidoro Marco Mascali, SM dell’Atl. Futura Roma, vince nel lancio del disco con 48,06 precedendo Riccardo Lavino, Promessa dell’Atl. Barbas RC, con 32,25. Alessandro Raneri, Cus Palermo, 48,05 nel martello da kg 7,260. Davide Pio Franco, JM Atl. Olympus RC, con 62,15 nel martello si aggiudica la prova.

Tra i master ennesimo “ritorno” di Saveria Sesto e Agostino Palmieri, nei lanci, entrambi dell’Atl. Libertas Lamezia. Ferdinando Costa, EM Corricastrovillari, primo posto e 2’16”08 nei 600, mentre nel martello vittoria e 19,44 per Antonio Paternoster, Cad. ASD Tiger Running Club Castrovillari. Al Palavesuvio di Ponticelli ulteriore conferma di Kristel Santoro, Tiger Running, prima su un bel lotto di concorrenti tra le Ragazze. Riccardo Lavino e Sebastiano Zuccalà, già protagonisti in riva allo Stretto, doppiano a Napoli il giorno dopo. Il primo secondo nell’alto con 1,84 e quinto, 6,20, nel lungo. Il secondo vince nell’alto, tra i Cadetti, con al misura di 1,60.

Trasferta in Campania pure per Daniele Gentile, All., quarto e settimo rispettivamente negli 800 e nell’alto, 1,55 e 2’20”76, sempre negli All. Luca Maurizio Ficara si piazza decimo e undicesimo nell’alto e nel lungo, 1,45 e 4,77. Unico Master presente Alfonso Gentile, M40, 12’51”21 sui 3000. Tutti tesserati Atl. Barbas RC. Cosenza K42, invece, impegnata al XVIII^ Cross del Salento, Ugento (LE). Anche in Puglia bella vittoria per l’allieva Sara Salerno, secondo piazzamento per Luigi Conforto, settimo per Salvatore Savaia entrambi Cadetti. Bronzo per Linda Savaia, Juniores e Paolo Caratozzolo Allievo. Giovanni Monaco, SM, nono preceduto, in volata, da Hadar Zohair, vincitore tra le promesse, dell’Avis Barletta ma allenato da un certo Silvio Minervini. Niente male come inizio 2022.

Carmelo Sanzi