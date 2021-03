Calabria in zona rossa, le regole da osservare

Allenamenti e gare per tesserati FIDAL dai Cadetti ai Master

31 Marzo 2021

Da lunedì 29 marzo la regione Calabria, come disposto dall’ordinanza del ministero della Salute del 26 marzo 2021 è considerata zona rossa. Per quel che riguarda l’attività sportiva è consentito lo svolgimento degli allenamenti e delle gare di atletica leggera, purché gli atleti siano tesserati per l’anno in corso con la Federazione Italiana d’Atletica Leggera e appartenenti alle categorie Cadetti, Allievi, Junior, Promesse, Senior e Master. In base alle norme in vigore possono allenarsi, nel pieno rispetto del protocollo sanitario anti-contagio, gli atleti in procinto di partecipare a competizioni agonistiche di rilevante interesse nazionale e inserite nell’elenco redatto dal CONI. Per gli spostamenti munirsi di autocertificazione, autodichiarazione Covid, copia documento e stampa tesserino Fidal.



www.fidal.it/content/Covid-19/127307