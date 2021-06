Altomare e Paone primeggiano alla Corrinfiore

A San Giovanni in Fiore si è disputata la prima tappa del CdS Master di corsa su strada

L’undicesima edizione della Corrinfiore - Memorial Giovanni Talerico, ha dato il via domenica 27 giugno nel cuore della Sila, dopo la cancellazione delle competizioni Fidal dello scorso anno causa emergenza pandemica, al Campionato Regionale di Società di Corsa su Strada 2021 riservato alle categorie Master. Sul tradizionale tracciato urbano della città florense, Luigi Altomare (Cosenza K42) e Francesca Paone (Fiamma Atletica Catanzaro) hanno sbaragliato le rispettive concorrenze imprimendo alla loro azione di corsa ritmi poco sostenibili dagli avversari per l’intera distanza prevista vicina ai 10 chilometri. L’atleta bruzio ha tagliato per primo il traguardo posto in piazza abate Gioacchino dopo 34 minuti e 15 secondi dallo sparo dello starter. Con un finale in progressione è salito sul secondo gradino del podio il suo compagno di squadra Alberto Giungato (35:57). Terzo posto per Antonio Maggisano (36:40) della Libertas Lamezia. Tra le donne Francesca Paone ha concluso la sua gara in solitaria con il crono di 43:53, anticipando di netto la runner romana Angela Martinelli (Purosangue Athletics Club), argento in 45:21. A completare il podio femminile, Stefania De Napoli (Cosenza K42). Le leadership di categorie master maschili sono state assegnate ad Antonio Maggisano SM35 (Libertas Lamezia), Paolo Audia SM40 (Jure Sport), Michelangelo Spingola SM45 (Corricastrovillari), Francesco Turano SM50 (Cosenza K42), Carmine Talarico SM55 (Atletica Krotoniate), Ruggero Scarcella SM60 (Violetta Club), Amedeo De Marco SM65 (Cosenza K42) e Angelo Sorcale SM70 (Cosenza K42). Nelle sfide femminili over 35 hanno primeggiato Francesca Paone SF35 (Fiamma Atletica Catanzaro), Stefania De Napoli SF45 (Cosenza K42), Annunziata Fondacaro SF50 (Cosenza K42), Graziella De Stefano SF55 (Violetta Club), Maria Gabriella Bartoletti SF60 (Cosenza K42) e Rosetta Strancone SF70 (Cosenza K42). La classifica maschile della prima tappa del CdS vede in testa la Libertas Lamezia, davanti a Cosenza K42 e Marathon CS. La contesa femminile gratifica il team Cosenza K42, che anticipa in classifica le runner della Libertas Lamezia. Le gare Cadetti sulla distanza dei 3 km sono state vinte da Luigi Conforti e Sara Salerno, entrambi tesserati Cosenza K42.

30 Giugno 2021