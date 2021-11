Al meeting d’autunno vola lontano il disco di Riccardo Ferrara

Assegnati i Trofei Dante e Daniele D’Ascola

02 Novembre 2021

Brillante epilogo della stagione in pista calabrese in occasione del meeting d’autunno, manifestazione giovanile e assoluta disputatasi sabato 30 ottobre u.s. presso il campo CONI “A. Penna” di Reggio Calabria, nel ricordo degli atleti Dante e Daniele D’Ascola, indimenticati protagonisti della storia dell’atletica regionale e nazionale a cui sono stati dedicati due splendidi Trofei, realizzati dalla scultrice Caterina Penna, ed assegnati ai vincitori dei 600m cadetti e dei 5000m. La kermesse in riva allo stretto ha esaltato ancora una volta il valore del settore lanci, con il carabiniere Riccardo Ferrara in grande spolvero, capace di far volare il disco a 53,99m, nuova miglior misura personale che vale il sesto posto assoluto in graduatoria nazionale, e con il cadetto Marco Caccamo (Atletica Olympus) cresciuto fino a un notevole 40,31m, seconda prestazione italiana dell’anno. Nel lancio del martello, si confermano su standard di qualità gli junior Davide Pio Franco (Atletica Olympus) 63,10m, Alessandro Raneri (Cus Palermo) 58,05m, e l’allievo Vitaliano Rappoccio (Atletica Olympus) 50,32m, con il classe 2004 Umberto Gentile (Atletica Barbas) bravo a migliorarsi fino a 30,82m. Nella categoria M80 si impone Umberto Laganà (Amatori Reggio Calabria) con 22,20m nel disco e 28,44m nel martello, davanti ai compagni di squadra Giuseppe Putortì (17,90m) e Antonino Giuseppe Laganà (17,73m). Nei 5000m dominio incontrastato per Luigi Altomare (Cosenza K42) che con 15’15”76 in perfetta solitudine manca di un niente il personale, prevalendo sui compagni di team Alberto Giungato (16’14”68) e Pasquale Praticò (16’53”17). Simona Sgro (Atletica Sciuto) vince tra le donne con 22’26”60 davanti a Graziella De Stefano (Violetta Club) 28’15”98. Nei 150m assoluti Luca Ferragina (Fiamma Atl. Catanzaro) con 18”05 regola di forza l’allievo Marco Filippelli (Cosenza K42) 20”56, tra le donne la leader è Francesca Colonna (Cosenza K42) 20”98, che supera la concorrenza di Valentina Rigolino (Atletica Olympus) 21”06, e Valeria Irene Pugliese (Atletica Sciuto) 23”19. Sulla stessa distanza tra i cadetti, Simone Siciliano (Cosenza K42) piazza un roboante 17”89, spegnendo da subito le velleità dei pur bravi Bryan Filippo (Cosenza K42) 18”63 e Luigi Conforti (Cosenza K42) 19”24, per ripetersi poco dopo con identico piglio sulla distanza dei 600m in 1’31”43, davanti a un indomito Luigi Conforti, secondo in 1’32”93. Tra le cadette spicca la coinvolgente verve di Nina Mirabelli (Cosenza K42) che con 20”84 tiene a dovuta distanza la coppia formata da Sara Salerno (Cosenza K42) 21”10 e Margherita Borrello (Atletica Olympus) 21”71, che si ripeteranno nello stesso ordine sui 600m con i crono di 1’52”25 e 2’01”99. Nei 150m ragazzi tanta Atletica Sciuto, con il podio formato da Riccardo Iannò (21”23), Gabriel D’Ascola (23”41) e Pietro Moscato (23”75), tra le ragazze Sara De Vico (Cosenza K42) 21”10, si impone su Vanessa Stelitano (Atletica Olympus) 21”33 e Kristel Santoro (Tiger Running Club) 21”38. Marco Nucara (Atletica Olympus) è il protagonista incontrastato dei 600m ragazzi in 1’47”75, sulla coppia dell’Atletica Sciuto formata da Riccardo Iannò (1’52”71) e Gabriel D’Ascola (1’59”57), sempre per lo stesso club, vittoria tra le ragazze per Yasmine Barkoumi (2’04”89) davanti a Sofia Falduto (2’17”71). Nel salto in lungo assoluti Luca Ferragina (Fiamma Atl. Catanzaro) si ferma a 5,68m e l’allieva Margherita Manuardi (Atletica Olympus) a 4,12m. Tra i cadetti si afferma Antonio Romeo (Icaro RC) in 4,71 m davanti a Filippo Beatino (Atletica Brothers) 4,49m, con Aurora Melissari (Atletica Minniti) a 3,85m tra le donne. Il lungo ragazze è appannaggio di Eleonora Castello (Atletica Olympus) 4,06m sulla compagna di team Vanessa Stelitano (4,02m) e Maria Stella Marino (Atletica Minniti) 3,60m; al maschile Andrea Beatino (Atletica Brothers) ottiene 3,73m. Nei 150m esordienti 10 maschili vincono Ferdinando Costa (Corricastrovillari) 25”53, davanti a Gabriele Borrello (Atletica Brothers) 25”57 e Antonino Pirrello (Atletica Olympus) 25,92m; podio al femminile formato da Arianna Melasi (Atletica Olympus) 24”85, Iris Lauteta (Atletica Olympus) 26”16 e Giorgia Lauria (Atletica Brothers) 26”40.