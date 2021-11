A Giulio Tetto il premio "Gianni Orsini"

La Commissione Tecnica Nazionale ha deliberato l’assegnazione del Premio Gianni Orsini 2021

al Giudice Nazionale GIULIO TETTO

23 Novembre 2021La Commissione Tecnica Nazionale, nella propria riunione del 25 Ottobre u.s., ha deliberato l’assegnazione del “Premio Gianni Orsini 2021”quale riconoscimento per una vita dedicata al Gruppo Giudici Gare, anche come Fiduciario Regionale della Calabria e poi quale componente della Commissione Tecnica Nazionale. Sempre estremamente disponibile e cordiale in ogni ruolo ricoperto, incarico o servizio, e comunque anche sempre proiettato alla trasmissione della propria esperienza ai colleghi più giovani.Giulio, nato a Reggio Calabria nel 1957, è Giudice fin dal 1979 e, perfezionando costantemente la propria formazione diventa Ufficiale di Gara Nazionale nel 1997 ed attualmente UTO. E’ stato ed è tuttora una delle colonne portanti del GGG calabrese.Nel 1997 è Commissario Straordinario prima del GGG Reggio Calabria e quindi del Gruppo regionale dove diventa subito Fiduciario Regionale. Carica che manterrà fino al 2009 quando l’allora Fiduciario Nazionale Lamberto Vacchi lo chiama a far parte della Commissione Tecnica Nazionale, della quale farà parte per due quadrienni.“Memoria storica” del GGG nazionale ha curato e cura anche ora la storia del GGG e delle onorificenze assegnate.I Presidenti Federali Giomi e Mei lo hanno chiamato anche a far parte della Commissione Federale Onorificenze. Giudice Benemerito e Quercia di III° al merito Atletico.È stato prescelto tra le quattordici candidature pervenute.A Lui il maggior riconoscimento assegnato dal GGG ai suoi Giudici migliori, nel ricordo ed esempio del collega caduto sul campo, nell’adempimento del proprio dovere.A Giulio il plauso e le congratulazioni del Fiduciario Regionale e della Commissione Tecnica Regoinale a nome dell’intero Gruppo Giudici Gare Calabria.GM