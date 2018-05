Brixia Meeting: primo step per gli under 18

Domenica 20 maggio Bressanone accoglie il tradizionale incontro giovanile per rappresentative regionali. DIRETTA STREAMING su www.atletica.tv

17 Maggio 2018

Nell'agenda dei giovani dell'atletica italiana il Brixia Meeting è da sempre uno degli appuntamenti più sentiti della stagione. Domenica 20 maggio quello di Bressanone sarà ancora una volta un evento da seguire con attenzione nella stagione che per gli under 18 vede come tappe clou i Campionati Italiani Allievi di Rieti (15-17 giugno), i Campionati Europei U18 du Gyor (5-8 luglio) e l'Olimpiade giovanile di Buenos Aires (11-17 ottobre).

18 SQUADRE E UN TEAM SPECIALE - Diciotto rappresentative regionali attese a Bressanone. Quattordici quelle italiane con Abruzzo, Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto. Presenti, quindi, i team di Bayern, Canton Ticino e i tedeschi del Baden Wuertemberg che si sono aggiudicati le ultime quattro edizioni della manifestazione. Ma al Brixia Meeting 2018 prenderà parte anche una selezione (denominata Italia Team) di 9 under 18 d'interesse nazionale individuati dalla Direzione Tecnica giovanile FIDAL. Tra questi spicca la presenza di Carmelo Musci (Aden Exprivia Molfetta), recordman nazionale e capolista mondiale stagionale U18 del disco con 63,53, stavolta in gara nel peso, insieme all'argento dell'EYOF 2017 Giuseppe Filpi (Atl. Agropoli) nei 110hs e la primatista italiana allieve Dalia Kaddari (Tespiense Quartu) nei 200 metri. Con loro la marciatrice Ida Mastrangelo (Atl. Don Milani), Riccardo Meli (CUS Palermo) nei 400, Simone Di Cerbo (Enterprise Sport & Service) nell'asta, Riccardo Ferrara (Atletica Olympus) nel peso, Carmelo Cannizzaro (Lib. Running Modica) e Greta Fraraccio (Nuova Atl. Isernia).

DA BRESSANONE AL GOLDEN GALA - Dai risultati Brixia Meeting il DT del settore giovanile Stefano Baldini trarrà le ultime indicazioni per le convocazioni degli atleti che il 31 maggio saranno invitati a scendere in pista nelle speciali gare under 18 inserite nel programma del Golden Gala Pietro Mennea. Allo Stadio Olimpico di Roma andranno in scena quattro sfide per allievi e allieve: 100 metri uomini, 200 metri donne, 800 metri uomini e 1500 metri donne.

STREAMING - Il Brixia Meeting 2018 sarà trasmesso in diretta streaming su atletica.tv. In quanto evento del Progetto Meeting 2018, il timing e la gestione informatica della manifestazione, oltre alla produzione video e streaming, sono a cura di FIDAL Servizi. Da quest'anno il progetto ha anche una sua veste grafica con un logo che ne caratterizzerà la linea di comunicazione.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it