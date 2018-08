Bogliolo vince al Trofeo Calvesi

L’azzurra si aggiudica i 100 ostacoli in 13.55 (-1.8) a Saint-Christophe (Aosta), sulla stessa distanza Pennella rientra dopo oltre due anni con 13.84 (-1.1) a Bergamo

25 Agosto 2018

Si rinnova la tradizione del Trofeo Sandro Calvesi - Sprint & Hurdles sulla pista di Saint-Christophe (Aosta). Per la prima volta il classico appuntamento giovanile, nell’edizione numero 14, apre alla categoria senior in vista dei Campionati Italiani Assoluti di Pescara (7-9 settembre). Nei 100 ostacoli l’azzurra Luminosa Bogliolo (Cus Genova), semifinalista quest’anno agli Europei di Berlino, si aggiudica nettamente il successo in 13.55 controvento (-1.8). La 23enne ligure conquista il trofeo intitolato a Marco Acerbi, lasciandosi alle spalle Nicla Mosetti (Bracco Atletica, 14.21) ed Elena Marini (Team Treviso, 14.39).

BERGAMO - Ritorno alle gare per Giulia Pennella, dopo oltre due anni di assenza. A Bergamo la 28enne toscana dell’Esercito chiude sui 100 ostacoli con il tempo di 13.84 (-1.1) in una giornata piovosa. L’ultima uscita agonistica dell’ex campionessa italiana risaliva al 17 luglio 2016, nel meeting di Padova, prima del lungo stop per infortunio: una frattura da stress alla tibia, seguita da una lesione a un legamento del piede. Al maschile il 23enne Roberto Rigali (Brixia Atletica 2014), riserva della 4x100 azzurra agli Europei, sfiora il personale nei 200 metri in 21.19 (-0.5) mentre dalla prima corsia si migliora con 21.56 il 18enne Edoardo Scotti (Cus Parma), campione mondiale under 20 della 4x400. Nei lanci gli spunti più interessanti arrivano dal martello femminile con la vittoria a 55,98 della piemontese Francesca Massobrio (Fiamme Oro), tricolore assoluta nel 2016, mentre la triplista Silvia La Tella (N. Atl. Fanfulla Lodigiana) atterra a 12,95 (0.0). (ha collaborato Cesare Rizzi/FIDAL Lombardia) [RISULTATI/Results]

ANVERSA: STECCHI TERZO - Scenario suggestivo ad Anversa (Belgio) per la gara di salto con l’asta maschile, in una piattaforma installata sull’acqua di fronte al museo sul fiume Schelda, anche se condizionata dal vento. L’azzurro Claudio Stecchi si piazza al terzo posto con la misura di 5,38 superata alla prima prova, dopo un percorso netto anche alle precedenti quote di 5,03 e 5,23. Poi il 26enne fiorentino delle Fiamme Gialle, finalista agli Europei di Berlino dove è stato undicesimo, sbaglia di poco a 5,53 che avrebbe rappresentato il primato stagionale all’aperto (quest’anno ha saltato 5,52 sempre in Belgio, al meeting di Liegi). A dominare la sfida è il francese Renaud Lavillenie che valica l’asticella a 5,73 mentre il primatista nazionale belga Arnaud Art chiude in seconda posizione con 5,53 nella gara che fa parte dell’AG Urban Memorial Van Damme, il circuito di atletica nei centri urbani per lanciare il meeting di Bruxelles del 31 agosto.

(in aggiornamento)

