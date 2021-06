Battocletti, test sui 3000 a Gravellona Toce

Il weekend in Italia: sabato la trentina in Piemonte dopo il successo in azzurro, domenica a Vittorio Veneto il meeting Atl-Etica

04 Giugno 2021

Un nuovo weekend di meeting italiani proietta verso gli Assoluti di Rovereto di fine mese (25-27 giugno) e gli appuntamenti internazionali dell’estate. Dopo il successo agli Europei a squadre di Chorzow nei 5000 metri al debutto in maglia azzurra assoluta, Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) scende in pista sabato 5 giugno a Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola) per un test sui 3000 metri, pensando al successivo impegno pianificato per il 12 giugno a Nizza, nei suoi 5000, per dare l’assalto allo standard olimpico (15:10). La gara di sabato della ventunenne trentina va letta come un allenamento, per mettere un altro mattoncino verso il sogno olimpico: sulla distanza dei 3000 ha un primato personale di 9:04.46 realizzato a Goteborg nel 2019.

A Vittorio Veneto (Treviso), domenica, il meeting Atl-Etica - 2° Memorial prof. Ivo Merlo. Annunciati in pista Irene Siragusa (Esercito) e Chiara Melon (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco) nei 100 metri, Andrea Federici (Atl. Biotekna) nei 200, Linda Guizzetti (Cus Pro Patria Milano) nei 100hs, giro di pista con barriere per Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946) e Sveva Gerevini (Carabinieri). Nel mezzofondo, iscritti Joao Bussotti (Esercito) negli 800, Mohamed Zerrad (Atl. Biotekna) e Nesim Amsellek (San Rocchino) nei 1500, tutti freschi di miglioramento. Nei salti, fari su Elisa Molinarolo (Atl. Riviera del Brenta), già 4,55 in stagione nell’asta, Ottavia Cestonaro (Carabinieri) nel triplo, Eugenio Meloni (Carabinieri) nell’alto.

Tra gli altri azzurri, sono iscritte a Bolzano le staffettiste della 4x400 Petra Nardelli (Suedtirol Team Club) nei 400 e Raphaela Lukudo (Esercito) nei 200. A Roma, stadio Paolo Rosi dell’Acqua Acetosa, i mezzofondisti azzurri Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre, negli 800) e Federico Riva (Fiamme Gialle Simoni) nei 1500 metri. A Carate Brianza (Monza e Brianza) attesi nei 3000 i gemelli Lorenzo e Samuele Dini (Fiamme Gialle). Martello per Marco Lingua (Asd Marco Lingua 4ever) a Mariano Comense (Como).

Domenica a Modena la settima edizione del Trofeo Luigi Pratizzoli per rappresentative regionali cadetti. Tra gli iscritti, la marchigiana Alice Pagliarini (Atl. Avis Fano), co-detentrice della migliore prestazione italiana degli 80 metri (9.76), e il lombardo campione italiano del cross Manuel Zanini (Atl. Gavirate), impegnato nei 1200 siepi.

