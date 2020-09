Bari: pronta la nuova pista di atletica

Conclusi i lavori per il restyling del campo scuola Bellavista

07 Settembre 2020

Nuovo look per il campo scuola Bellavista a Bari. Si sono conclusi nell’impianto del capoluogo pugliese i lavori di ristrutturazione, completati in pochi mesi (circa 150 giorni), con interventi finanziati dal fondo Sport e Periferie per 800mila euro. La nuova pista di colore azzurro è pronta, e il restyling ha interessato tra l’altro anche la gabbia dei lanci, la fossa dei salti in estensione e la riviera.

Una struttura, in gestione al comitato regionale FIDAL Puglia, che potrà quindi tornare a ospitare gli allenamenti di centinaia di atleti. Ed è la prima volta che una federazione opera come stazione appaltante, seguendo direttamente l’iter del bando di gara con il suo ufficio impianti sportivi, in stretta collaborazione con lo staff di Sport e Periferie. “Grazie alla Federazione italiana di atletica leggera - le parole di Pietro Petruzzelli, assessore allo sport del Comune di Bari - per aver seguito quotidianamente i lavori tramite Giacomo Leone, presidente del comitato regionale, e aver reso possibile tutto ciò. Ora tocca a noi e soprattutto ai nostri ragazzi venire qui per praticare, in totale sicurezza, uno sport davvero bello come l’atletica”.

