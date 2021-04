Azzurrini, reunion sognando Tallinn e Nairobi

Da venerdì a domenica i primi raduni giovanili dal vivo, dopo tanti incontri sul web. Staffette e ostacoli a Formia, lanci a Tirrenia, multiple a Firenze per preparare Europei e Mondiali under 20

12 Aprile 2021

Si torna in raduno. Non più in webinar di fronte allo schermo di un pc o di uno smartphone, ma dal vivo. Finalmente sul campo. Rispettando le misure di sicurezza e i protocolli anti-contagio, condizione imprescindibile per lo svolgimento delle attività collettive. Non è ancora uno dei maxi-raduni giovanili di preparazione degli appuntamenti internazionali, però è un primo passo verso il ritorno alla normalità. Gli azzurrini della categoria juniores (under 20), cioè gli atleti nati nel 2002 e 2003, proiettati verso gli Europei di Tallinn (15-18 luglio) e i Mondiali di Nairobi (17-22 agosto) si ritroveranno tra Formia (Latina), Tirrenia (Pisa) e Firenze, con i propri responsabili di settore, nel prossimo weekend del 16-18 aprile, per rivivere l’atmosfera di gruppo che manca ormai da più di un anno. E oltre a motivarsi a vicenda, c’è anche l’occasione di respirare l’atletica “dei grandi” visto che in quei giorni nelle stesse sedi proseguono i raduni azzurri assoluti e under 23. Di seguito gli under 20 convocati (prossimamente saranno resi noti i convocati per il settore salti).

STAFFETTE (Formia) - Ilenia Angelini (Asa Ascoli Piceno), Gaya Bertello (Polisport. Novatletica Chieri), Filippo Cappelletti (Osa Saronno), Federico Guglielmi (Atl. Biotekna), Alessandra Iezzi (Bracco Atletica), Edoardo Luraschi (Osa Saronno), Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), Paolo Messina (Trieste Atletica), Greta Rastelli (Atl. Avis Macerata), Ginevra Ricci (Studentesca Rieti Milardi), Enrico Sancin (Trieste Atletica), Antonella Todisco (Alteratletica Locorotondo), Angelo Ulisse (Fiamme Gialle Simoni), Elisa Visentin (Atl. Biotekna).

OSTACOLI (Formia) - Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), Angelica Ghergo (Team Atletica Marche), Paolo Gosio (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter, 18-20 aprile), Giulio Luciani (Rcf Roma Sud), Giorgia Marcomin (Osa Saronno), Lorenzo Simonelli (Esercito).

LANCI (Tirrenia) - Anita Bartolini (Cus Parma), Benedetta Benedetti (Studentesca Rieti Milardi), Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta), Michele Fina (Atl. Brugnera Friulintagli), Giovanni Frattini (La Fratellanza 1874 Modena), Gregorio Giorgis (Lib. Città di Castello), Rachele Mori (Atl. Livorno).

MULTIPLE (Firenze) - Yoro Menghi (La Fratellanza 1874 Modena), Giulia Riccardi (Trilacum), Alessandro Sion (Safatletica Piemonte).

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it