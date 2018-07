Aubagne: day 1 per le multiple

Notizie e risultati in aggiornamento dall’incontro internazionale di decathlon ed eptathlon under 20 e under 23 in Francia

28 Luglio 2018

Giovani azzurri in gara nella prima giornata dell’incontro internazionale di prove multiple under 20 e under 23, a Aubagne, fra le rappresentative di Italia, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera e Ucraina, oltre ai padroni di casa della Francia. Nel weekend la cittadina della Provenza, sulla pista dello stade de Lattre-de-Tassigny, ritorna quindi ad accogliere un evento dedicato agli specialisti di decathlon ed eptathlon, dopo la Super League della Coppa Europa di prove multiple nel 2015, mentre nella stagione precedente aveva ospitato l’edizione inaugurale dei Campionati del Mediterraneo under 23.

(in aggiornamento)

DECATHLON - Il più veloce di tutti sui 100 metri tra gli under 23 è Matteo Taviani (Atl. Virtus Cr Lucca) in 10.94 nonostante il vento contrario (-1.7), poi il ventenne romano si migliora nel lungo con 6,65 (+1.7) ma nel peso non va oltre 10,66. Il compagno di allenamenti Matteo Chiusolo (Sportrace), campione italiano promesse, corre in 11.21 (+0.5) a un soffio dal personal best prima di rendersi protagonista del record personale con 6,92 (+1.7) sulla pedana del lungo che vale 28 centimetri di progresso al terzo salto, in cui si è giocato tutto dopo 5,90/-0.2 e un nullo, e lanciare il peso a 11,92. Cresce nei 100 anche Michele Brini (Atl. Imola Sacmi Avis): 11.45 (-1.0) per il romagnolo di Lugo che attualmente studia e si allena a Milano, quindi 6,63 (-1.5) e 11,44. Fuori classifica Luca Dell’Acqua (N. Atl. Fanfulla Lodigiana): 11.03 (-1.0), 7,04 (+0.8) e 11,22.

Nella gara under 20 il tricolore Andrea Cerrato (Atl. Fossano ’75) apre con 11.34 (-1.2) e 7,28 (0.0) al secondo posto nel lungo dietro lo svizzero Simon Ehammer (7,35/0.0), bronzo ai recenti Mondiali di Tampere, poi nel peso 11,18. Per il veneto Riccardo Miglietta (Atl. Vicentina) 11.50 (-1.9) e 7,00 (+0.7), prima del personal best di 12,78 con il peso, invece il lombardo Dario Dester (Cremona Sportiva Atl. Arvedi) ottiene questi parziali: 11.49 (0.0)-6,90 (+1.8)-11,14.

EPTATHLON - Nei 100 ostacoli Alice Lunardon (Atl. Riviera del Brenta) in 14.57 (-0.7) riesce a cogliere il personale di un decimo, impresa sfiorata da Martina Ronchetti (Cus Pro Patria Milano) con 15.17 (-1.7), quindi Mariaelena Agostini (Atl. Libertas Sanp) chiude in 16.47 (+0.1) tra le under 23. La leader stagionale Eleonora Ferrero (Cus Genova), che non è in gara per la classifica a squadre, arriva troppo sotto alla prima barriera e si ferma, continuando però il suo eptathlon.

Stesso crono in avvio per le due junior Sofia Montagna (Atl. Vigevano) con 15.05 (+1.8) e Gloria Gollin (Atl. Vicentina), al personale in 15.05 (-0.8), mentre l’umbra Martina Mazzola (Atl. Avis Macerata) fa segnare 16.00 (+0.4).

