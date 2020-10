Atleticamente è online: 7 e 8 novembre

Il tradizionale incontro tecnico quest’anno si svolgerà sul web. Ecco il programma delle due giornate

19 Ottobre 2020

Torna l’appuntamento con Atleticamente che quest’anno sarà un evento online, sabato 7 e domenica 8 novembre. È la sedicesima edizione per il convegno nazionale di studio, aggiornamento e formazione continua sui temi legati alla tecnica e alla metodologia dello sport, ormai diventato tradizionale per i cultori della materia. Sono attesi interventi di esperti e personalità di spicco nel momento di incontro organizzato da FIDAL, Sport e Salute, Scuola dello Sport, Centro Studi FIDAL, FIDAL Veneto e Scuola Regionale dello Sport Veneto, che ancora una volta propone approfondimenti su temi molto sentiti e ampio spazio riservato alle “esperienze”.

PRIMA GIORNATA - La sessione inaugurale, nel pomeriggio di sabato 7 novembre, vedrà come moderatori il direttore scientifico della Scuola Regionale dello Sport Veneto Dino Ponchio e il direttore tecnico FIDAL Antonio La Torre, con l’introduzione di Rossana Ciuffetti, direttrice della Scuola dello Sport del CONI, e di Gianfranco Bardelle, presidente Coni Veneto. Ad aprire la serie delle relazioni sarà “Lo sviluppo del giovane atleta” di Marco Cardinale, direttore esecutivo della ricerca e del supporto scientifico di Aspetar, in Qatar, per andare avanti con “Quanto è faticoso essere forti e veloci?” di Gennaro Boccia, ricercatore dell’Università di Torino al dipartimento di scienze cliniche e biologiche, e con Maria Francesca Piacentini, professore associato all’Università degli studi di Roma Foro Italico, sul tema “Il carico interno”. In chiusura della prima giornata è previsto l’intervento dell’ex pesista azzurro Paolo Dal Soglio, per una testimonianza sul lavoro tecnico e metodologico svolto con il recordman italiano indoor Leonardo Fabbri.

SECONDA GIORNATA - Nella mattina di domenica 8 novembre, la seconda sessione prenderà il via con l’introduzione di Gaspare Pavei, ricercatore all’Università degli Studi di Milano. In programma due contributi di Jean-Benoit Morin, docente all’Università di Nizza e di Saint-Etienne, per trattare l’argomento della forza nello sprint. La sintesi finale sarà quindi a cura di Dino Ponchio e del DT Antonio La Torre.

ONLINE - Il corso si terrà online sulla piattaforma Microsoft Teams, in modalità Live events. A questo LINK tutte le informazioni sulla modalità di iscrizione, che è gratuita. Per i tecnici FIDAL è prevista l’acquisizione di 1,5 crediti formativi con la partecipazione a entrambe le sessioni e 1 credito formativo con la partecipazione a una sessione.

