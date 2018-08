Asta: Stecchi e Malavisi in trasferta

Il fiorentino atteso sabato 25 agosto ad Anversa (Belgio), la romana domenica al meeting tedesco di Beckum. Ostacoliste in gara: Bogliolo ad Aosta, la rientrante Pennella a Bergamo.

24 Agosto 2018

Weekend di competizioni all’estero per gli specialisti del salto con l’asta. Sabato 25 agosto ad Anversa, in Belgio, sarà impegnato l’azzurro Claudio Stecchi nell’AG Urban Memorial Van Damme, il circuito che porta l’atletica nei centri urbani per lanciare il meeting di Bruxelles del 31 agosto. Stavolta la gara maschile (ore 17.00) si svolgerà in uno scenario insolito: una piattaforma installata sull’acqua all’ombra del museo sul fiume Schelda. Il 26enne fiorentino delle Fiamme Gialle, finalista agli Europei con l’undicesimo posto, quest’anno si è avvicinato più volte al record personale di 5,60 saltando 5,55 nella stagione indoor e poi 5,52 all’aperto. Troverà alcuni big come il francese Renaud Lavillenie, primatista mondiale (6,16 in sala) e bronzo a Berlino dove è stato preceduto dal 21enne russo Timur Morgunov, vicecampione continentale con un volo a 6,00.

MALAVISI A BECKUM - Appuntamento in Germania, domenica 26 agosto, con Sonia Malavisi (Fiamme Gialle) al meeting di Beckum. Quest’anno la 23enne romana è rientrata con 4,36 nella stagione outdoor dopo aver rinunciato all’attività in sala. La riunione dalle ore 15.00 annuncia in pedana la statunitense Sandi Morris, leader mondiale dell’anno (4,95) e campionessa iridata al coperto, ma anche la cubana Yarisley Silva, bronzo a Londra 2017, e la britannica Holly Bradshaw, terza agli Europei di Berlino. [ISCRITTI/Entries]

TROFEO CALVESI - Ostacoli in primo piano, come da tradizione, nel 14° Trofeo Sandro Calvesi - Sprint & Hurdles a Saint-Christophe (Aosta), sabato 25 agosto. La gara femminile dei 100hs vedrà in pista l’azzurra Luminosa Bogliolo (Cus Genova), semifinalista agli Europei di Berlino che quest’anno è diventata la quinta italiana di sempre sotto i 13 secondi con 12.99, opposta a Nicla Mosetti (Bracco Atletica). Nella velocità probabile doppia sfida tra Martina Amidei (Cus Torino) e l’allieva Rebecca Menchini (Atl. Stronese), campionessa europea under 18 di staffetta. Al maschile in pedana l’astista Matteo Capello (Safatletica Piemonte). [ISCRITTI/Entries]

BERGAMO: RIENTRA PENNELLA - Dopo oltre due anni, è il momento di tornare in pista per Giulia Pennella. A 25 mesi dall’ultima gara l’ex campionessa italiana dei 100 ostacoli è attesa sabato 25 agosto al meeting di Bergamo, dove attualmente la 28enne toscana dell’Esercito si allena sotto la guida tecnica di Alberto Barbera. Nella scorsa stagione è rimasta ai box per una frattura da stress alla tibia, seguita da una lesione a un legamento del piede. [ISCRITTI/Entries]

