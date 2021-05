Asta: Molinarolo ancora a 4,45

A Mestre la veneta a dieci centimetri dal personale. In Grecia seconda Cestonaro nel triplo (13,55), Arese 3:42.35 sui 1500 metri, Leonardi vince i 400 in 47.05

30 Maggio 2021

Si conferma Elisa Molinarolo sulla pedana di Mestre (Venezia), nei campionati regionali assoluti. L’astista supera 4,45 al terzo tentativo e pareggia la seconda prestazione in carriera, a dieci centimetri dal 4,55 di due settimane fa a Firenze con cui è diventata la terza italiana di sempre. Poi si cimenta con l’asticella a 4,61 ma sbaglia tre volte. Giovani in evidenza: la ventenne Alice Muraro (Atl. Vicentina) scende a 58.92 nei 400 ostacoli, nell’alto Manuel Lando (Atl. Vicentina) eguaglia il personale di 2,16 mentre la junior Elisa Visentin (Atl. Biotekna) si migliora di venti centesimi sui 200 con 23.99 (-1.3) e l’allievo Giovanni Lazzaro (Atl. Quinto Mastella), 17 anni ancora da compiere, si porta a 1:51.23 negli 800 metri. Nel lungo atterra a 6,05 (+1.5) la junior Arianna Battistella (Atl. Vicentina), arrivata di recente fino a 6,37. [RISULTATI]

IN GRECIA - Al meeting di Chania si piazza seconda nel triplo Ottavia Cestonaro (Carabinieri) con 13,55 (+0.5). Nell’isola di Creta, in Grecia, il tricolore indoor dei 1500 metri Pietro Arese (Fiamme Gialle) timbra il personale all’aperto con il quarto posto in 3:42.35 dopo essere rimasto, fino a mezzo giro dal termine, nel gruppo di testa comandato dal lituano Simas Bertasius (3:37.82). Vittoria sui 400 di Giuseppe Leonardi (Carabinieri) con 47.05, nel peso non trova lanci validi Sebastiano Bianchetti (Fiamme Oro). [RISULTATI]

RIETI E REGGIO - Vento contrario a Rieti nello sprint per Alessia Pavese (Aeronautica) che corre in 23.82 (-2.0) sui 200 metri. Nel disco 53,06 di Valentina Aniballi (Esercito) e sui 5000 coglie il personale Sofiia Yaremchuk (Acsi Italia Atletica) con 16:11.93. [RISULTATI] Di nuovo sopra i diciannove metri il pesista Riccardo Ferrara (Carabinieri), due volte nella stessa gara con 19,19 e anche 19,04 a Reggio Calabria.

GEREVINI DEBUTTA NEI 400HS - A Saronno (Varese) l’eptatleta Sveva Gerevini (Carabinieri) si mette alla prova nei 400 ostacoli per chiudere in un interessante 57.85, all’esordio in questa specialità. Nel martello un altro miglioramento di Giacomo Proserpio (Atl. Lecco Colombo Costruzioni): 72,07 per aggiungere settanta centimetri alla misura di giovedì scorso a Pavia (71,37) con cui era tornato a crescere dopo quasi tre anni. La sfida degli 800 metri vale il personale per Abdelhakim Elliasmine (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) con 1:48.93 e un progresso ancora più netto dello junior Francesco Pernici (Freezone) in 1:49.52. [RISULTATI] A Macerata il ventenne Giorgio Olivieri (Carabinieri) spedisce il martello a 71,72 e nel peso 18,90 per Lorenzo Del Gatto (Carabinieri). [RISULTATI] Sulla pista di Piacenza nei 200 metri Alessandro Ori (La Fratellanza 1874 Modena), classe 2000, toglie quasi tre decimi al suo primato con 21.14 (+0.9). [RISULTATI]

