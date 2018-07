Asta in piazza: Lisek 5,81 a Silandro

Nel tradizionale meeting altoatesino, nonostante il maltempo, vittoria al polacco argento iridato e campione europeo indoor

28 Luglio 2018

Serata di spettacolo a Silandro (Bolzano) nel 17° meeting internazionale di salto con l’asta in piazza, malgrado la pioggia. Il successo è andato al polacco Piotr Lisek, argento mondiale a Londra 2017 e campione europeo indoor in carica, che ha vinto nettamente con 5,81 nel “Lunar Eclipse Jump” iniziato con un paio di ore di ritardo a causa di un acquazzone estivo e concluso dopo la mezzanotte, per decidere poi di concludere con questa misura. Al secondo posto il greco Konstadinos Filippidis (5,55), dominatore del meeting dal 2011 al 2013, davanti all’argentino German Chiaraviglio (5,40), quindi i tedeschi Malte Mohr (5,40) e Jakob Köhler-Baumann (5,20) con l’azzurro Matteo Capello (Safatletica Piemonte) in sesta posizione con 5,20. Il 36enne meranese Manfred Menz (Athletic Club 96 Alperia Bolzano) ha invece saltato tre nulli. Per la prima volta a Silandro si è disputato quest’anno anche il Trofeo Alto Adige. Tra le donne la campionessa italiana allieve Nathalie Kofler (Sv Lana-Raika), finalista ai recenti Europei under 18, ha superato 3,70 per battere la sua compagna di squadra Nicole Indra (3,50).

(ha collaborato Alex Tabarelli/FIDAL Alto Adige)

