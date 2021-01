Assemblee: Leone confermato in Puglia

I risultati del voto di Bari: altri quattro anni per il presidente uscente

16 Gennaio 2021

Proseguono le Assemblee elettive dei Comitati regionali FIDAL. Oggi pomeriggio è stata la volta della Puglia che ha confermato come presidente Giacomo Leone. Prosegue per altri quattro anni il lavoro dell’ex maratoneta vincitore a New York nel 1996, alla guida del comitato regionale dal 2016: nell’assemblea che si è tenuta all’Hotel Majesty di Bari ha totalizzato 2923 voti (83,28%) staccando il rivale Eusebio Haliti che ha ricevuto 587 voti (16,72%). Hanno partecipato 221 società su 256 (92,31%), in rappresentanza di 3510 voti su 3983.

Sono stati eletti dodici consiglieri: Giuseppe Tomaselli (2375 voti), Stefano Bianco (2335), Vito Vasta (2216), Antonio Petino (2134), Eugenio Scagliusi (2031), Antonio Ferrara (1977), Paolo Di Mauro (1972), Giacomo Bruno (1967), Salvatore Lomartire (1955), Sergio Perchia (1934), Giovanni Assi (1775), Carmine Ricci (1375). Non eletti invece Antonio Piccininno (675), Giovanni Gelsomino (665), Pietro Camporeale (649), Michele Paparella (567), Anna Gaetanella Amato (562), Gaetano Barone (519), Giuseppe Perrone (506), Luca Pepe (503), Vincenzo Trentadue (496), Daniele De Martinis (433), Roberto Annoscia (267), Sabino Sardella (183). Confermato nel ruolo di revisore regionale Francesco Lobuono. Domani (domenica 17) si vota in Friuli Venezia-Giulia. Come noto, l’Assemblea Nazionale elettiva si terrà invece domenica 31 gennaio a Roma.

ASSEMBLEE REGIONALI

9 gennaio: Lombardia | Lazio | Emilia-Romagna | Piemonte | Marche | Sardegna | Valle d’Aosta. 10 gennaio: Abruzzo | Molise. 16 gennaio: Puglia. 17 gennaio: Friuli-Venezia Giulia. 22 gennaio: Umbria. 23 gennaio: Alto Adige | Basilicata. 24 gennaio: Calabria. 7 febbraio: Liguria. 20 febbraio: Campania. 27 febbraio: Toscana. 5 marzo: Trentino. 7 marzo: Sicilia. 13 marzo: Veneto.

LA PAGINA DELLE ASSEMBLEE 2020/2021

