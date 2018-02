Ancona: l'onda azzurra si tinge di tricolore

Conclusi i Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor. Oltre ai record italiani di Montini (60hs) e Dallavalle (triplo), tanti risultati tra gli under 20 e gli under 23. Ecco tutti i campioni della seconda giornata.

04 Febbraio 2018

di Alessio Giovannini

Due giornate di atletica in un vortice coinvolgente di corse, salti e lanci che hanno visto in gara 1200 atleti. Ad Ancona i Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor vanno in archivio con 52 titoli assegnati e, soprattutto, due nuovi record italiani under 20: 7.64 di Mattia Montini (Lecco Colombo-Costruzioni) nei 60hs e 16,38 di Andrea Dallavalle (Atl. Piacenza) nel salto triplo, rispettivamente primo e secondo nelle liste mondiali 2018 di categoria. Un ottimo inizio nella stagione che per gli juniores è proiettata sui Campionati del Mondo under 20 a Tampere (Finlandia, 10-15 luglio). Ma il DT del settore giovanile e allo Sviluppo Stefano Baldini dopo il weekend tricolore (la prossima settimana toccherà agli Allievi) può essere ben soddisfatto di come si sia comportata l'onda azzurra anche in vista del prossimo 3 marzo, data del tradizionale Triangolare Indoor U20 a Nantes (Francia).

SIBILIO E LOPEZ, VOLATE TRICOLORE - Due belle volate segnano le finali dei 400 metri. Per il vicecampione europeo under 20 dei 400hs Alessandro Sibilio (Atl. Riccardi Milano 1946) è un marchio di fabbrica e, infatti, anche oggi il 18enne partenopeo mette il turbo sull'ultimo rettilineo e si prende il titolo junior in 48.02. Battuto il compagno di 4x400, oro europeo a Grosseto 2017, Klaudio Gjetja (Pro Sesto), secondo in 48.56. Epilogo simile poco prima tra gli under 23 dove Bryan Lopez (Athletic Club 96 Alperia) parte dalla prima corsia, ma nella seconda tornata sull'anello si lancia all'attacco precedendo 48.31 a 48.79 il toscano Umberto Mezzaluna (Centro Atl. Piombino). Al femminile successi delle favorite della vigilia: la junior Elisabetta Vandi (Atl. Avis Macerata) 55.76 e la promessa Rebecca Borga (Biotekna Marcon) 54.30.

60HS: MOSETTI E FERRANTE IN ASCESA - La triestina Nicla Mosetti bissa il titolo Promesse della passata stagione, ma stavolta con un 8.28 che ne fa la terza under 23 italiana di sempre e pareggia la migliore prestazione nazionale 2018 di Veronica Borsi. La ventenne della Bracco Atletica, studentessa universitaria in Psicologia, esce dall'arena tricolore con 10 centesimi di personal best sui 60hs e un sorriso grande così. Gran bel progresso (13 centesimi!) anche per il campione italiano under 23, il fiorentino Francesco Ferrante (Atl. Firenze Marathon) che precede 7.88 a 7.94 Marco Bigoni (Pro Sesto). Tra le juniores, una falsa partenza mette KO la favorita Desola Oki (Fiamme Oro) e così si apre un'autostrada per Fabrizia De Meo (US Foggia Atletica), vincitrice in 8.63. Nel 2017 l'ostacolista pugliese aveva già conquistato il titolo Allieve dei 100hs.

BARONTINI E SABBATINI, DOPPIETTE JUNIOR - Dal mezzofondo arrivano le doppiette a base di 1500 e 800 siglate dagli juniores Simone Barontini e Gaia Sabbatini. Per il 19enne marchigiano della SEF Stamura Ancona, sostenuto anche oggi da un tifo da stadio, i quattro giri sull'anello del palaindoor si concludono in 1:51.22 con una volata che sorprende l'amico-rivale di sempre, Andrea Romani (Atl. Riccardi Milano 1946) 1:52.46. La 18enne abruzzese dell'Atl. Gran Sasso Teramo alla campana innesca il turbo e si sgancia dal resto della concorrenza, chiudendo in 2:11.12. Tra gli under 23 fa il bis anche il ventenne Ossama Meslek (Atl. Vicentina), ieri campione nei 1500 (3:54.36) e che oggi si è ripetuto nei 3000 (8:23.43).

DOSSO BIS - Le gare di velocità vedono in primo piano anche oggi Zaynab Dosso. La 18enne della Calcestruzzi Corradini Excelsior ieri con 7.36 aveva mancato di un centesimo il record italiano junior dei 60 metri. Oggi si è ripetuta sui 200 vinti in 24.20 davanti al 24.27 di Margherita Zuecco, velocista classe 2000 dell'Atletica Vicentina. Al maschile affermazione dell'under 20, compagno di allenamento di Filippo Tortu, Mattia Donola (Pro Sesto) in 21.75 sull'azzurrino Mario Marchei (Atl. Futura Roma), 22.10.

FURLANI 1,86, LUXA 16,01, CAPELLO 5,30 - Il titolo under 23 era già suo a 1,80, ma l'altista Erika Furlani (Fiamme Oro) ad Ancona cercava di aggiungere centimetri all'1,85 dell'esordio stagionale. Il bronzo europeo under 23 ci riesce superando 1,86 alla terza prova. L'azzurra, dopo quasi due ore in pedana, tenta anche 1,88, ma per oggi la misura resta irrisolta. Nel triplo Promesse Jan Luxa (Atl. Virtus CR Lucca) oltrepassa i 16 metri: 16,01 per l'allievo dell'ex iridato indoor Paolo Camossi. Nell'asta Promesse conferma del piemontese Matteo Capello. Il saltatore della SAF Atl. Piemonte, in attesa di un nuovo tipo di aste più adatte alle sue caratteristiche, valica 5,20 alla seconda e poi risolve senza esitazione il successivo 5,30. Niente da fare per lui, invece, nei tre approcci a quota 5,45.

4x200 JUNIOR: FINALE AL FOTOFINISH - Soltanto un paio di millesimi tra il primo e il secondo posto delle staffette 4x200 juniores dell'Atletica Vicentina e della Bracco Atletica. Le venete con Moillet Kouakou, Francesca Todescato, Alice Muraro e Margherita Zuecco portano il testimone al traguardo in 1:41.40, crono fotocopia delle milanesi Alessia Bertolini, Letizia Tiso, Francesca Aquilino e Alessia Brunetti. Ma il responso del fotofinish premia il team vicentino. Entrambe le formazioni arrivano a quasi mezzo secondo dalla migliore prestazione italiana under 20 (1:40.93) firmata dal CUS Parma a Padova il 22 febbraio del 2015.

CAMPIONI ITALIANI 2018 (seconda giornata)

JUNIORES UOMINI

200m: Mattia Donola (Pro Sesto Atletica) 21.75

400m: Alessandro Sibilio (Atl. Riccardi Milano 1946) 48.02

800m: Simone Barontini (Sef Stamura Ancona) 1:51.22

60hs: Mattia Montini (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) 7.64 (record italiano juniores)

4x200m: Atl. Riccardi Milano 1946 (Alessandro Sibilio, Simone Di Nunno, Ruskin Molinari, Andrea Romani) 1:29.22

Alto: Andrea Motta (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) 2,08

Triplo: Andrea Dallavalle (Atl. Piacenza) 16,38 (record italiano juniores)

Peso: Alessandro Pace (Fiamme Gialle Simoni) 17,19

PROMESSE UOMINI

400m: Brayan Lopez (Athletic Club 96 Alperia) 48.31

800m: Alessandro Dal Ben (Atl. Insieme Verona) 1:51.41

3000m: Ossama Meslek (Atl. Vicentina) 8:23.43

60hs: Francesco Ferrante (Atl. Firenze Marathon) 7.88

4x200m: Atl. Virtus Cr Lucca (Frederick Afrifa, Matteo Taviani, Marco Scantamburlo, Fabio Pierotti) 1:29.10

Asta: Matteo Capello (Safatletica Piemonte) 5,30

Triplo: Jan Luxa (Atl. Virtus Cr Lucca) 16,01

JUNIORES DONNE

200m: Zaynab Dosso (Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera) 24.20

400m: Elisabetta Vandi (Atl. Avis Macerata) 55.76

800m: Gaia Sabbatini (Atl. Gran Sasso Teramo) 2:11.12

60hs: Fabrizia De Meo (Us Foggia Atl. Leggera) 8.63

4x200m: Atl. Vicentina (Moillet Kouakou, Francesca Todescato, Alice Muraro, Margherita Zuecco) 1:41.40

Asta: Rebecca De Martin (Atl. Brugnera Friulintagli) 3,80

Triplo: Corinne Challancin (Atl. Pont Donnas) 12,54

Peso: Sydney Giampietro (Fiamme Gialle) 14,77

PROMESSE DONNE

400m: Rebecca Borga (Atl. Biotekna Marcon) 54.30

800m: Elena Bellò (Fiamme Azzurre) 2:07.40

3000m: Federica Zanne (Atl. Brescia 1950 Ispa Group) 10:01.65

60hs: Nicla Mosetti (Bracco Atletica) 8.28

4x200m: Bracco Atletica (Julia Calliari, Daniela Tassani, Nicla Mosetti, Annalisa Spadotto Scott) 1:40.77

Alto: Erika Furlani (Fiamme Oro) 1,86

Triplo: Benedetta Cuneo (Fiamme Gialle) 12,94

