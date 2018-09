Allievi: i club campioni delle multiple

A Mantova, nel weekend tricolore di decathlon ed eptathlon, titoli italiani under 18 per Team-A Lombardia e Atletica Vicentina

09 Settembre 2018

A Mantova, nella finale nazionale dei Campionati Italiani di Società Allievi di prove multiple, conquistano gli scudetti il Team-A Lombardia al maschile e l’Atletica Vicentina tra le donne. Tra gli uomini è netto il successo della formazione brianzola, che nella classifica a squadre under 18 chiude a quota 16.420 punti davanti ai campioni uscenti della Safatletica Piemonte (15.661) e all’Atletica Vicentina (15.007). Il sodalizio veneto torna sul gradino più alto del podio femminile, dopo averlo già occupato nel biennio 2015-16, con uno score di 11.676 punti lasciandosi alle spalle Trionfo Ligure (11.446) e Team Treviso (11.339).

In chiave individuale nel decathlon allievi si impone Francesco Tesio (Safatletica Piemonte) con il primato personale di 5837 punti, mentre il compagno di colori e campione italiano Alessandro Sion non completa la gara sui 110 ostacoli.

Tre atleti nei primi sette per il Team-A Lombardia nella rincorsa verso il titolo di società: al secondo posto Mirko Santambrogio (5701), quarto Andrea Vago (5477) che viene preceduto da Alessandro Arrius (Osa Saronno Libertas, 5661) e settimo Niccolò Contotto (5242).

L’eptathlon under 18 vede la conferma ai vertici nazionali di Sara Chiaratti (Trionfo Ligure), a cui è sfuggito per un solo punto il tricolore nella rassegna di Rieti. La 17enne genovese totalizza 4658 punti seguita dalla toscana Marta Giovannini (Atl. Livorno), seconda con 4475, e dall’altra ligure Chiara Smeraldo (Us Maurina Olio Carli), 4191 al primo anno di categoria. Per la classifica a squadre, decisive le prestazioni delle allieve in maglia Atletica Vicentina: Giulia Caregnato (4088) e Mariasole Muraro (3973), rispettivamente quinta e sesta, oltre che di Linda Reniero, undicesima a 3615.

l.c.

