Al via la corsa per la Festa del Cross

Nella fase regionale della rassegna di corsa campestre, in palio la qualificazione per i campionati italiani al Parco della Mandria di Venaria Reale (Torino, 9-10 marzo)

15 Gennaio 2019

Scatta il conto alla rovescia per il grande appuntamento della Festa del Cross 2019. La due giorni tricolore che metterà in palio tutti i titoli nazionali della corsa campestre (individuali, di staffette e di società) si disputerà quest’anno al Parco Naturale La Mandria di Venaria Reale (Torino), sabato 9 e domenica 10 marzo. Nell’ultimo weekend è partita la fase regionale, con la prima prova dei Campionati di Società di corsa campestre in Sardegna, il 13 gennaio a Orani (Nuoro). Il prossimo fine settimana vedrà impegnate domenica 20 gennaio sette sedi: Lanciano (Chieti) per l’Abruzzo, Matera in Basilicata, Cesena nell’Emilia-Romagna, Le Manie (Savona) in Liguria, Cellatica (Brescia) per la Lombardia, Nicolosi (Catania) in Sicilia e Foligno (Perugia) nell’Umbria, proseguendo poi con tutte le altre regioni. Migliaia di atleti di tutte le categorie, in gara con la maglia dei rispettivi club, alla ricerca dei punteggi utili per la qualificazione alla rassegna nazionale. La Festa del Cross unirà ancora una volta i Campionati Italiani individuali e quelli di società, assegnando i titoli assoluti, promesse, juniores e allievi, quelli di staffette e i Campionati Italiani individuali e per regioni cadetti. Il programma gare tricolore prevede, al maschile, i 10 km per assoluti e promesse, gli 8 km per gli juniores e i 5 km per gli allievi. Tra le donne, i titoli si assegneranno rispettivamente sugli 8 km, 6 km e 4 km, con i cadetti impegnati su 3 km (maschili) e 2 km (femminili). La novità è il ritorno del cross corto di 3 km per uomini e donne. Anche quest’anno il Campionato Italiano di corsa campestre a staffetta master affiancherà quello assoluto nella stessa manifestazione.

CdS Cross 2019 - le sedi della prima prova regionale

Abruzzo: Lanciano (CH), 20/1; Basilicata: Matera, 20/1; Calabria: Crotone, 27/1; Campania: San Giorgio a Cremano (NA), 27/1 (prova unica); Emilia-Romagna: Cesena (FC), 20/1; Friuli-Venezia Giulia: Casarsa della Delizia (PN), 27/1; Lazio: Roma, 27/1; Liguria: Le Manie (SV), 20/1; Lombardia: Cellatica (BS), 20/1; Marche: Ancona, 27/1; Molise: Vinchiaturo (CB), 27/1; Piemonte: Verrone (BI), 27/1; Puglia: Carovigno (BR), 27/1; Sardegna: Orani (NU), 13/1; Sicilia: Nicolosi (CT), 20/1; Toscana: Campi Bisenzio (FI), 27/1; Trentino-Alto Adige: Villa Lagarina (TN), 27/1 (prova unica); Umbria: Foligno (PG), 20/1; Valle d’Aosta: Brissogne (AO), 24/2 (prova unica); Veneto: Vittorio Veneto (TV), 27/1

