Addio all’ex consigliere FIDAL Germano

02 Ottobre 2020

Si è spento ieri sera a Bari all’età di 75 anni Tommaso Germano, professore e avvocato, ex consigliere federale, per tutti gli amici “Nello”. Docente universitario in Diritto del lavoro e previdenza sociale, come buon lanciatore di peso ha sin da giovane posto al centro dei suoi interessi la passione per l’atletica leggera, che coltivava al pari di quelle per la famiglia e per la carriera universitaria insieme alla moglie Grazia, già primatista regionale di lancio del disco. Fondatore insieme con Ennio Evangelio della gloriosa Atletica Bari, società nella quale hanno militato generazioni di atleti di buon livello, Tommaso Germano è stato consigliere federale nazionale per due quadrienni (1988-1992 e 1996-2000) sotto la presidenza di Gianni Gola. Alla famiglia vanno le condoglianze del presidente FIDAL Alfio Giomi, del presidente onorario Gola, del Consiglio federale e di tutta l’atletica italiana.

(ha collaborato Mattia Gomes/FIDAL Puglia)

