Abruzzo in festa con i suoi campioni

L’annuale premiazione del Comitato regionale con i riconoscimenti anche per tecnici, dirigenti, giudici e società a L’Aquila

18 Marzo 2018

L’atletica abruzzese ha premiato sabato 17 marzo i suoi migliori atleti, nella cerimonia che si è svolta a L’Aquila presso la Sala dell’ANCE. Sono stati consegnati riconoscimenti anche a tecnici, dirigenti, giudici di gara e società. Ospite principale dell’evento è stata la vicepresidente federale Ida Nicolini, che nel suo saluto ha affermato: “L’Abruzzo ha un movimento non grande, ma molto interessante in termini di successi agonistici e disponibilità di impianti efficienti. L’atletica ha bisogno che enti locali e scuola siano vicini al movimento. La federazione cerca di fornire più servizi possibili alle società, e ci stiamo adoperando per dare una sterzata. Speriamo di ritrovarci l’anno prossimo per poter festeggiare successi internazionali di atleti italiani e di quelli abruzzesi”.

Nel suo breve intervento il presidente del Comitato regionale FIDAL Abruzzo, Concetta Balsorio, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati tecnici e umani raggiunti, facendo riferimento alla gestione del settore tecnico del fiduciario tecnico Guido Mariano, dimissionario, al quale è stato consegnato un riconoscimento. È stata ricordata anche la figura di Bruno De Luca, storico segretario del Comitato abruzzese scomparso nel 2017. Il presidente del CONI regionale Enzo Imbastaro ha sottolineato l’importanza della funzione preventiva e di crescita che lo sport, e l’atletica in particolare, ha sulla salute e la cultura dei ragazzi, sulla quale il CONI ha investito e indotto a investire le istituzioni politiche. Sono intervenuti alla cerimonia anche i presidenti dei Comitati regionale di Marche e Molise, Giuseppe Scorzoso e Vittorino Mucci, che hanno messo in rilievo la sintonia e la stretta collaborazione in atto e in fase di consolidamento tra le loro realtà e quella abruzzese.

Tra gli atleti che si sono maggiormente distinti nella stagione 2017 da ricordare la mezzofondista Gaia Sabbatini (Atletica Gran Sasso Teramo) e la lanciatrice Alessia Beneduce (Us Aterno Pescara), finaliste ai Campionati Europei under 20, il mezzofondista Manuel Di Primio (Tethys Chieti), sesto ai Mondiali Studenteschi sugli 800, i campioni italiani di categoria Ludovica Montanaro (Gran Sasso Teramo) nel peso allieve indoor, Leonardo Puca (Atletica L’Aquila) sui 400 ostacoli allievi, Salvatore Angelozzi (Gran Sasso Teramo) nel triplo allievi e Angela Di Fabio (Tethys Chieti) nella marcia cadette.

Per quanto riguarda i premi speciali, sono stati assegnati ai dirigenti Maurizio Salvi, Michele Giancristofaro e Alvise Di Salvatore, quest’ultimo alla carriera. Come tecnico dell’anno è stato premiato il teramano Marcello Vicerè, allenatore di Gaia Sabbatini, mentre come giovane emergente il riconoscimento è andato a Marco Di Marco, anche lui teramano, tecnico di Salvatore Angelozzi, allenato insieme a Claudio Mazzaufo. Per quanto riguarda l’area giudici sono stati premiati Silvia Carmosino e, come giovane emergente, Silvia Colelli.

Nella stessa cerimonia sono stati consegnati gli assegni delle borse di studio a sei atleti: Gaia Sabbatini (Atletica Gran Sasso Teramo), Alessia Beneduce (Aterno Pescara), Leonardo Puca (Atletica L’Aquila), Salvatore Angelozzi (Atletica Gran Sasso Teramo), Ludovica Montanaro (Atletica Gran Sasso Teramo) e Greta Zuccarini (Aterno Pescara).

Roberto Ragonese (FIDAL Abruzzo)

