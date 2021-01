Abruzzo e Molise: i risultati delle assemblee

Notizie dagli appuntamenti elettorali nelle regioni: Pompei nuovo presidente in Abruzzo, confermato Mucci in Molise

10 Gennaio 2021

Seconda giornata di assemblee regionali per l’elezione dei presidenti e dei consigli dei comitati regionali FIDAL. In Abruzzo il nuovo presidente è Massimo Pompei, che di misura si è aggiudicato il confronto con Michelino Giancristofaro: 731 voti contro 720 nell’appuntamento di Montesilvano (Pescara). Conferma in Molise per il numero uno in carica Vittorino Mucci che con 191 voti ha superato lo sfidante Antonio Izzi (144) al termine dell’assemblea a Ripamolisani (Campobasso). Sette invece i comitati regionali che ieri hanno rinnovato le cariche: Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Sardegna e Valle d’Aosta.

MOLISE - Vittorino Mucci è stato rieletto alla presidenza del Comitato regionale FIDAL Molise. L’assemblea, riunita oggi a Ripamolisani (Campobasso) nella sala convegni Figc, ha rinnovato la fiducia al numero uno uscente che è riuscito a prevalere con un totale di 191 voti. Un successo nei confronti di Antonio Izzi, che ha raccolto 144 preferenze, mentre l’altro competitor Agostino Caputo ha ritirato la sua candidatura durante le dichiarazioni di voto. Per “Dino” Mucci, 46enne ex azzurro della marcia, è quindi il secondo mandato consecutivo dopo un confronto che ha coinvolto 14 società su 14, con due voti bianchi. Il consiglio regionale per il prossimo quadriennio vedrà la presenza di Lorenzo Costa (191 voti), Andrea Piscopo (191), Luca Rosa (191) e Giampiero Mancini (184). Non eletti Andrea Visone (125) e Filippo Cantore (50). Per la carica di revisore dei conti è stato confermato Vittorio Del Cioppo.

ASSEMBLEE REGIONALI

