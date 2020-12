Yuri Di Marco candidato al Consiglio nazionale

16 Dicembre 2020

Un abruzzese è candidato al Consiglio nazionale FIDAL per la quota atleti. Si tratta di Yuri Di Marco, 24 anni originario di Capistrello laureato in economia, tutt’ora in attività come ostacolista dei 400 e dei 110 con la società sarda Ichnos Sassari. Cresciuto come atleta nell’USA Club Avezzano, ha gareggiato in passato anche per l’Atletica Gran Sasso. Di Marco fa parte della squadra di potenziali consiglieri che appoggiano la candidatura alla presidenza nazionale di Roberto Fabbricini, ex segretario generale della Federazione Italiana di Atletica Leggera dal 1999 al 2001 e, tra gli ultimi incarichi, commissario straordinario della FIGC nel 2018. In quota dirigenti ne fanno parte Barbara Lah, Giuseppe Scorzoso, Ottaviano Iuliano, Fabio Canaccini, Sabrina Fraccaroli, Antonio Laguardia. Candidato in quota tecnici, Stefano Ruggeri.

L’Assemblea Ordinaria elettiva si svolgerà il 31 gennaio a Roma.

Yuri Di Marco vanta già un trascorso a livello dirigenziale, come componente del Consiglio giovanile esteso del progetto Young Leaders, ideato nel 2019 dalla federazione italiana di atletica per dare spazio alle proposte dei giovani atleti per affrontare le problematiche del movimento. Spesso svolge con successo anche l’incarico di speaker in occasioni di eventi di atletica, anche di livello nazionale.